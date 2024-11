Cette mise à jour des Garmin Forerunner 255 cache un détail surprenant

La série de montres connectées Garmin Forerunner 255 reçoit un coup de boost significatif grâce à la version 17.24. Sortie il y a quelques jours, cette mise à jour ne passe pas inaperçue. Elle apporte un lot de nouvelles fonctionnalités qui devraient enthousiasmer les utilisateurs passionnés de tech et de sport. Voici un tour d’horizon des nouveautés.

Une mise à jour spécialement conçue pour les Garmin Forerunner 255

Garmin a réservé cette version 17.24 exclusivement aux montres Forerunner 255, et elle promet d’améliorer l’expérience utilisateur. Désormais, les propriétaires de cette montre peuvent profiter de nouvelles options d’activités sportives et d’informations détaillées sur le sommeil. Gérer son sommeil et ses performances sportives devient ainsi plus intuitif, ce qui est une aubaine pour ceux qui souhaitent optimiser leur routine quotidienne.

La mise à jour n’est pas une surprise totale. Les utilisateurs inscrits au programme Bêta avaient déjà pu tester ces fonctionnalités avant le lancement officiel. Ces tests ayant été un succès, Garmin a rapidement déployé la mise à jour pour tout le monde. L’attente en valait la peine.

Un éventail de nouvelles fonctionnalités sportives

Avec la version 17.24, Garmin enrichit le panel d’activités disponibles sur la Forerunner 255. On y trouve de nouvelles options pour les sports d’équipe et les sports de raquette, idéales pour les fans de tennis ou de squash. Mesurer ses performances sur le court n’a jamais été aussi précis. Pour les amateurs de sports d’hiver, la montre propose désormais un mode patinage. Cette nouveauté ravit ainsi ceux qui adorent glisser sur la glace.

De plus, la mise à jour introduit une amélioration de la gestion de la batterie, bien que les détails restent flous pour l’instant. D’autres nouveautés incluent un mode grande police et des options d’alerte pour le stress et le repos, initialement aperçues sur les modèles Fenix 7 et Forerunner 265. Ce n’est pas tout : les notifications intelligentes intégrant des images sont désormais disponibles, mais seulement pour les utilisateurs d’Android. Les adeptes d’iPhone devront patienter pour obtenir une expérience similaire.

Des améliorations notables de la navigation et de l’interface

Garmin a également peaufiné la navigation de la Forerunner 255. Avec cette mise à jour, l’interface utilisateur devient plus fluide, et de nombreux bugs ont été corrigés. Une navigation plus efficace garantit un usage plus agréable de la montre, ce qui est un vrai plus pour les sportifs exigeants.

Bien que certaines de ces fonctionnalités aient également été ajoutées aux modèles Forerunner 265, 955 et 965, c’est la Forerunner 255 qui bénéficie des changements les plus marquants. Garmin déploie la mise à jour progressivement, alors ne soyez pas surpris si elle n’apparaît pas encore sur votre montre. L’essentiel est que la version 17.24 marque une avancée considérable pour la série Forerunner.

Garmin continue d’innover pour séduire les amateurs de montres connectées, et la Forerunner 255 en est une belle preuve. Pour ceux qui veulent tirer le meilleur de leur wearable, cette mise à jour est un must.

