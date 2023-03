FC Porto/Inter Milan : Comment regarder le match gratuitement ?

Pour les amateurs de football, le 14 mars à 21h est un rendez-vous à ne pas manquer ! Le FC Porto et l’Inter Milan s’affrontent à l’Estádio do Dragão pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette rencontre sera l’occasion pour les spectateurs de voir deux des plus grandes équipes européennes s’affronter pour se qualifier en quarts de finale. Suivez le guide pour regarder FC Porto/Inter Milan gratuitement.

Le 22 février dernier, FC Porto et Inter Milan se sont affrontés lors du match aller de la 8e de finale de la Ligue des champions. En pleine forme, les deux équipes nous ont offertes un match intense et passionnant qui s’est terminé par une victoire de 1-0 pour l’Inter Milan. Pour le match retour, le FC Porto a prévu de mettre toutes les chances de son côté pour décrocher la victoire. Alors, les hommes de Sérgio Conceição vont-ils réussir à se qualifier en quart de finale ?

Comment regarder le match FC Porto/Inter Milan gratuitement ? Le match FC Porto/Inter Milan de l’UEFA Champions League promet de belles surprises et tous les amateurs du ballon rond pourront le visionner gratuitement sur RTLplay.be. Voici comment contourner les restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

FC Porto/Inter Milan : un match intense à ne pas manquer

Alors que le FC Porto et l’Inter Milan nous ont offert un match serré et intense sur la pelouse du Giuseppe Meazza San Siro, l’Inter Milan a su s’imposer grâce à un but de Romelu Lukaku à la 86e minute. Il faut dire aussi que l’exclusion d’Otavio a été un véritable talon d’achille pour les portuguais qui n’avaient jusque-là pas connu de défaite.

C’était donc dans une atmosphère plutôt tendue que les deux équipes, dirigées par les deux anciens coéquipiers de la Lazio Rome, Simone Inzaghi et Sergio Conceição, se sont affrontées la soirée du 22 février. Les portugais comme les italiens se sont livrés à un match intense avec une attention maximale portée sur la tactique et des prises de risques calculées.

Pour le match retour, la rencontre promet encore une fois d’être sensationnelle et riche en surprises. De son côté, FC Porto va tout donner pour arracher la victoire et poursuivre sa route. Tandis que l’Inter Milan va profiter de son avantage pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Regarder FC Porto/Inter Milan sur les chaînes étrangères

Vous souhaitez suivre en direct la rencontre entre le FC Porto et l’Inter Milan sans débourser le moindre centime ? Direction la Belgique ! En effet, la chaîne nationale belge RTLplay.be diffuse gratuitement l’intégralité des matchs de la Ligue des champions. Ainsi, vous avez la possibilité de suivre la rencontre entre le FC Porto/Inter Milan depuis le site de la chaîne.

À l’instar de la chaîne belge, la chaîne russe MatchTV (Match.ru) ainsi que la chaîne autrichienne ServusTV (servustv.com) et la chaîne grecque Mega TV (https://www.megatv.com/) prévoient également de diffuser ce face à face. Toutefois, seule RTLplay.be diffusera les matchs en français.

Par ailleurs, comme ses chaînes sont géorestreintes, vous devrez disposer d’une adresse IP local pour y accéder. D’où l’intérêt d’un VPN gratuit ou payant.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Avec l’avènement du streaming, il est plus facile que jamais de regarder des matchs en direct et en ligne. Cependant, comme la plupart des événements sportifs comme le match FC Porto/Inter Milan ne sont disponibles gratuitement que sur les chaînes étrangères, vous devrez contourner les blocages géographiques.

Un réseau privé virtuel vous donne la possibilité de masquer votre adresse IP et de vous connecter à des serveurs situés à l’étranger pour regarder des contenus hors de votre emplacement géographique. Avec NordVPN, vous avez en outre accès à une large couverture géographique et de nombreux serveurs optimisés pour le streaming. Le service vous garantit ainsi une connexion rapide et une expérience de visionnage à la hauteur de vos attentes. De plus, la solution panaméenne garantit votre sécurité et confidentialité en ligne grâce son cryptage de niveau militaire et ses florilèges d’options de sécurité avancée.

Cerise sur le gâteau : NordVPN vous propose un essai gratuit de 30 jours sans engagement.

FC Porto/Inter Milan : FAQ sur le match

Quand aura lieu le match FC Porto/Inter Milan ?

Le match FC Porto/Inter Milan aura lieu le 14 mars à 21h.

Où se déroulera la rencontre entre FC Porto/Inter Milan ?

La rencontre entre FC Porto/Inter Milan se déroulera au Stade Estádio do Dragão à Porto.