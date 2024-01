Les chiffres du marché des deux-roues 2023 : Honda contre le monde

En 2023, le secteur des deux-roues a connu un véritable tournant. Les ventes globales ont légèrement diminué, mais ce qui est plus remarquable, c’est le recul notable des véhicules électriques.

Contrastant avec l’essor de l’électrique dans l’automobile, le segment des deux-roues électriques a vu une baisse de 16 % dans ses immatriculations. Les raisons ? Un marché encore limité et un manque de soutien des pouvoirs publics. Toutefois, certains modèles, comme la BMW CE 04, ont défié cette tendance en augmentant leurs ventes.

Honda : le champion incontesté de 2023

Alors que l’électrique perdait du terrain, Honda s’est affirmé comme le leader incontesté du marché des deux-roues en 2023. Avec une progression impressionnante de 38,8 %, Honda a non seulement dominé les ventes avec ses modèles phares, mais a également capturé l’imagination des jeunes conducteurs, symbolisant à la fois passion et prestige.

Des modèles comme la Honda Hornet CB 750 et le scooter Forza 125 ont particulièrement brillé, démontrant que malgré un climat économique difficile, le secteur des motos thermiques reste dynamique et attractif.

Classement des Immatriculations deux-roues en 2023

Pour les motos, le Honda Hornet CB750 a mené la danse avec 4 788 unités, suivi de près par les modèles BMW R 1250 GS et R 1300 GS combinés, totalisant 3 541 unités. Yamaha a également marqué sa présence avec la MT-07 (3 489 unités), la Ténéré 700 (3 161 unités), et la MT-07 Tracer (3 016 unités). Kawasaki et Triumph ont aussi figuré dans ce classement avec des modèles comme la Z900 et la Street Triple.

Du côté des scooters, le Honda Forza 125 a été le champion incontesté avec 5 943 unités. D’autres modèles populaires de Yamaha comme le Xmax 125 et le TMax 560 ont également réalisé des performances impressionnantes. Le BMW CE 04, malgré la baisse générale des deux-roues électriques, a fait bonne figure avec 2 838 unités.

Qu’attendre de 2024 ?

Les regards se tournent maintenant vers 2024, avec une anticipation palpable pour les nouveaux modèles et innovations. Honda défend sa couronne avec une gamme prometteuse, tandis que Yamaha et BMW préparent leurs ripostes. La question demeure : les deux-roues électriques trouveront-ils leur place dans un marché en évolution ? Seul l’avenir nous le dira.