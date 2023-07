BMW sort une moto électrique qu’un ado de 14 ans peut conduire !

Le 7 juillet 2023, BMW Motorrad a dévoilé sa nouvelle moto électrique accessible dès l’âge de 14 ans : la CE 02. Si ce nom vous semble familier, c’est probablement parce que le concept CE 02, sur lequel BMW a levé le voile pour la première fois en 2021, vous revient en mémoire.

Alors que la BMW CE 04 s’adresse aux professionnels urbains à la recherche d’une moto électrique au style unique, la BMW CE 02 vise résolument un public jeune. La société précise qu’il ne s’agit ni d’un scooter électrique, ni d’une moto électrique, mais plutôt d’un « eParkourer”. Découvrez ce qu’il a à offrir.

Puissance et vitesse de pointe

Il y a près de deux ans, BMW a donné un aperçu d’une moto électrique légère futuriste connue sous le nom de CE 02. Ainsi donc, bienvenue dans le futur ! La BMW CE 02 a été officiellement présentée comme la dernière motocyclette électrique de la marque. Cette moto électrique BMW sera proposée en 2 variantes : une version 11 kW et une version accessible dès l’âge de 14 ans.

Cette version couvre une distance de 90 km. En seulement 3 secondes, elle passe de 0 à 50 km/h. Sa vitesse maximale de 95 km/h est suffisamment rapide pour répondre à la plupart des besoins de conduite en ville ou en banlieue. Cependant, elle n’est pas assez puissante pour rouler sur autoroute.

Quant à la version 50 cc, elle est limitée à 45 km/h. Elle dispose, par ailleurs, d’une batterie inférieure à celle de la version 11 kW. Or, son autonomie ne diffère en rien de celle de la version 11 kW. La moto CE 02 est livrée avec un chargeur de 900 W. Cette dernière permet de passer de 20 % à 80 % d’une charge complète en un peu moins de 3 heures. Et ce à l’aide d’une prise de courant domestique standard.

Une nouvelle version de la mobilité, simple et moderne

La BMW CE 02 incarne une version simple et jeune de la mobilité, avec des proportions inhabituelles et un graphisme saisissant. Son langage réduit rime avec légèreté et plaisir. L’accent ne porte pas sur l’utilité, mais sur l’attrait émotionnel, le plaisir de conduire et la simplicité, voire l’intuitivité.

La BMW CE 02 a un châssis en acier à double boucle. La suspension se compose d’une fourche télescopique inversée à l’avant avec amortissement hydraulique. Elle comprend également un bras oscillant unilatéral et un amortisseur à l’arrière. La hauteur d’assise est de 750 mm, ce qui le rend accessible au jeune de 14 ans.

La conduite sans clé, une prise de charge USB-C et un écran TFT sont de série sur toutes les versions CE-02. Les équipements de série supplémentaires comprennent :

le contrôle de stabilité automatique, le contrôle de stabilité récupérable et l’aide à la marche arrière. Les toutes nouvelles lunettes intelligentes ConnectedRide de BMW seront également compatibles avec la moto. Elles permettront aux conducteurs de consulter les données en temps réel, au fur et à mesure qu’elles se produisent.

Prix et disponibilité

La disponibilité des deux modèles est prévue pour la première moitié de 2024. Quant aux prix, ils varient selon les régions. Pour la moto électrique destinée aux jeunes de 14 ans, elle coûte 7750 euros. Contre 8750 euros pour la version de base.