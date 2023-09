Android Auto : plein de nouvelles applis à essayer sur la dernière version

Android Auto, dans sa version 10.4, accueille de nouvelles applis en cette fin de semaine. Parmi celles-ci, nous notons l’arrivée de Zoom, Vivaldi et The Weather Network. Voici un aperçu des nouveautés.

Des mises à jour majeures pour Android Auto

Après le déploiement d’Android Auto 10.4, Google a récemment annoncé une série de mises à jour de ses solutions d’infotainment embarquées. Désormais, les conducteurs bénéficieront d’un accès élargi à diverses applis telles que Zoom, Vivaldi, Prime Video et The Weather Network sur Android Auto.

Enrichissement des capacités des véhicules

Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur Android Auto et Google Built-In. Elles enrichissent ainsi les capacités des véhicules. Que ce soit en déplacement ou lorsque le conducteur est stationné et en charge.

Zoom et WebEx pour Android Auto

Depuis le jeudi 14 septembre, les utilisateurs peuvent télécharger les applis WebEx de Cisco et Zoom pour Android Auto. Ces deux services proposent une expérience audio exclusive. Aussi, Google assure que ces applications simplifieront et sécuriseront la participation aux réunions et aux appels de conférence prévus. Pour profiter de ces nouvelles applis d’Android Auto, tout se fera directement depuis l’écran du véhicule.

La météo à portée de main

Pour ceux qui doivent se rendre à des réunions en personne, l’appli The Weather Channel sera prochainement disponible sur Android Auto. Cette dernière permettra aux conducteurs de rester informés des conditions météorologiques à venir. Grâce à des prévisions horaires, des alertes météo et une vue radar, elle facilitera ainsi la planification d’un trajet en toute sécurité.

Divertissement en voiture

En cas de besoin de divertissement lors de l’arrêt du véhicule en raison d’une tempête ou autre, Google Built-In ajoute Prime Video sur Google Play. Pour le moment, disponible pour certains véhicules Renault, Polestar et Volvo, avec d’autres à venir.

Navigation web avec Vivaldi

Par ailleurs, les utilisateurs auront la possibilité de naviguer sur le Web grâce à Vivaldi, un navigateur autonome. Il est basé sur Chromium et est déjà disponible dans certains véhicules. Pour le moment, ces applis sont en développement pour d’autres modèles avec Android Auto.

Clé de voiture numérique étendue

Enfin, Google annonce une extension de la prise en charge de la clé de voiture numérique. Cela permet aux conducteurs de verrouiller, déverrouiller et démarrer leur véhicule à l’aide de leur smartphone.

Cette fonctionnalité, déjà disponible dans de nombreux pays européens, est désormais en cours de déploiement. Elle concerne certains modèles Hyundai, Genesis et Kia aux États-Unis, au Canada et en Corée. Elle est accessible aux conducteurs équipés de dispositifs compatibles tels que le Pixel 7 Pro et le Samsung S23+.