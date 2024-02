Santé bucco-dentaire – Nouvelles brosses à dents en forme Y

Y BRUSH, une entreprise française, ébranle le monde de l’hygiène dentaire avec sa nouvelle brosse à dents électrique en Y.

Développée à Lyon en collaboration avec des dentistes, cette technologie brevetée réduit le temps de brossage de 2 minutes à seulement 10 secondes. Cela rend les soins dentaires accessibles dès le plus jeune âge.

Une solution pratique

La brosse à dents en Y offre une solution pratique pour tous les membres de la famille, même les tout-petits dès l’âge de 4 ans. Avec ses 35 000 filaments de nylon, elle permet de laver toutes les faces de toutes les dents simultanément. Ce qui assure un brossage efficace et rapide.

Y-Brush DuoBrush, le nouveau modèle électrique

En précommande, Y-Brush présente son dernier modèle, le DuoBrush. Cette brosse à dents électrique sonique offre cinq nouveaux modes de vibration pour un nettoyage personnalisé. Elle reproduit la méthode de Bass recommandée par les dentistes. Cette technologie révolutionnaire assure un brossage dentaire optimal.

Des accessoires adaptés

En plus de la brosse à dents électrique, Y BRUSH propose des accessoires compatibles avec d’autres marques, notamment des têtes universelles adaptées pour les brosses électriques Philips Sonicare. Cette polyvalence permet à chacun de bénéficier de l’efficacité du brossage en Y, quel que soit son équipement actuel.

Disponible en grande surface et en ligne

Fabriqué à Lyon, ce concept made in France est désormais disponible dans 300 points de vente, notamment chez Darty et FNAC. La brosse à dents Y BRUSH représente une avancée majeure dans le domaine de l’hygiène dentaire. Cela offre une alternative pratique et efficace pour prendre soin de sa santé bucco-dentaire au quotidien.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.