Xiaomi lance sa voiture électrique « de rêve » pour enterrer Tesla !

Après une domination du marché des smartphones, Xiaomi semble vouloir se lancer dans la fabrication de la voiture électrique « de rêve ». De quoi nous faire tourner le dos à Tesla ou presque !

Xiaomi, le célèbre fabricant chinois de smartphones, a officiellement lancé sa très attendue voiture électrique « de rêve » ! La nouvelle berline, Speed Ultra 7 (SU7), a été présentée lors d'une cérémonie de lancement à Pékin. Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, a annoncé que le prix de départ de la SU7 serait compris entre 215 900 yuans (29 874 dollars) et 299 900 yuans (41 497 dollars) en Chine. De quoi faire grimper les enchères puisque la SU7 est environ 4 000 dollars moins cher que la berline Model 3 de Tesla !

Xiaomi : la voiture électrique « de rêve » qui va conquérir le monde ?

Lei Jun a exprimé son ambition pour que la SU7 soit « la plus belle, la plus facile à conduire et la plus intelligente des voitures » à un prix inférieur à 500 000 yuans (69 180 dollars). Il a également déclaré que Xiaomi voulait construire une « voiture de rêve » comparable à Porsche et Tesla, à une différence près.

En effet, la SU7 de Xiaomi vise à concurrencer les constructeurs automobiles étrangers. La politique du géant chinois serait de proposer un véhicule parfait sur tous les points avec un prix largement compétitif.

L'ambition serait de conquérir le marché chinois avant de s'exporter vers l'international. Il faut noter que la version standard de la SU7 offre une autonomie de départ de 700 kilomètres, surpassant la version à longue autonomie de la Model 3 de Tesla.

L'engouement pour la SU7 de Xiaomi est évident. En effet, Xiaomi a enregistré 50 000 commandes en seulement 27 minutes après le début des ventes. Cette forte demande témoigne de l'enthousiasme des consommateurs pour cette nouvelle offre sur le marché des véhicules électriques en Chine.

La présentation de cette voiture électrique de Xiaomi a réuni les fondateurs et PDG de plusieurs fabricants chinois de véhicules électriques. L'approche a permis de souligner l'intensité de la concurrence dans le secteur en Chine. En effet, c'est le plus grand marché de véhicules électriques au monde.

Cette concurrence s'accompagne d'une guerre des prix. Le marché compte actuellement plus de 200 grands constructeurs produisant des véhicules 100 % électriques et hybrides. À quand le SU7 arrivera en France ? Une question que les fans de la marque se posent depuis cette présentation !