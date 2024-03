Xiaomi : Le prix de sa voiture électrique est tellement bas qu’on a du mal à y croire

Bien que Xiaomi ait annoncé la date de commercialisation officielle de sa voiture électrique, les prix demeurent encore un mystère. Une question brûle les lèvres de nombreux observateurs : va-t-il perturber les prix comme il l'a fait avec les smartphones.

Après une intense période de teasing, Xiaomi a dévoilé sa première voiture électrique, la SU7, lors du MWC 2024. Bien que la date de sortie en Chine soit désormais connue pour le 28 mars, les spéculations vont bon train quant au prix de cette voiture électrique de Xiaomi. Les estimations varient entre 12 000 euros et 46 000 euros, laissant perplexes quant à cet écart considérable.

Xiaomi : de l'entrée de gamme à l'excellence ?

Souvenez-vous de l'impact monumental que Xiaomi a eu sur le marché des smartphones il y a quelques années. Le Mi est arrivé sans crier gare, offrant des performances impressionnantes à un prix bien plus bas que la concurrence. Cette stratégie, à l'origine du succès de Xiaomi dans le domaine des smartphones, peut-elle être transposée avec succès dans le secteur automobile ?

Le succès éclatant de Xiaomi dans les smartphones laisse présager un potentiel similaire dans le domaine des voitures. Cependant, les premières indications de prix pour sa berline électrique suggèrent une fourchette comprise entre 32 000 et 48 000 euros, bien loin des spéculations les plus optimistes.

La vente du SU7 dans cette gamme de prix ne créera peut-être pas le même choc que pour les smartphones. En effet, la Tesla Model 3, référence du marché, affiche des tarifs comparables en Chine. Cela soulève la question : Xiaomi parviendra-t-il à réitérer son exploit dans un domaine aussi compétitif que l'automobile ?

Xiaomi : dépasser son image de marque ?

Mais, malgré ce prix apparemment élevé, plusieurs facteurs expliquent cette tarification. Tout d'abord, la SU7 est plus imposante que la Tesla Model 3, avec des dimensions de 5 x 1,92 m. De plus, elle offre une ambitieuse gamme de technologies, justifiant ainsi un prix plus élevé. Xiaomi lui-même a souligné l'importance de « respecter la technologie qui se cache derrière les voitures », laissant entendre que la qualité se paie.

Cette montée en gamme pour Xiaomi semble être une évolution nécessaire. La marque a construit sa réputation sur des produits de qualité à des prix abordables, mais cette image « low cost » est en train de changer pour ses modèles phares. Les récents lancements, comme le Xiaomi 14 vendu à 1 000 euros, témoignent de cette transition vers un statut plus haut de gamme.

Mais qu'en est-il des consommateurs en dehors de la Chine ? Xiaomi garde ses plans secrets pour le moment. Pour l'instant, le marché international reste en attente, la SU7 devant d'abord faire ses preuves en Chine. Les Français et le reste du monde devront donc patienter un peu plus pour découvrir cette voiture électrique à prix cassé.