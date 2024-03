À jeter ? Cette étude démontre que les voitures électriques sont irréparables

Est-ce qu'en cas de pannes, les voitures électriques sont irréparables ? Est-ce qu'il faut les jeter et les remplacer par un neuf ? Explication !

Les voitures électriques ne sont pas tous irréparables, mais certaines études indiquent que bon nombre d'entre elles pourraient être considérées comme telles une fois endommagées. Selon une étude menée par Reuters, les packs de batteries des voitures électriques peuvent coûter quelques dizaines de milliers d'euros. Et même le plus simple des chocs peut entraîner des coûts de réparation élevés.

On peut donc croire que les voitures électriques ne peuvent pas être réparées. En effet, les compagnies d'assurance estiment que le montant des réparations est bien supérieur à la valeur vénale de la voiture. Cela peut entraîner la mise au rebut du véhicule, même s'il affiche peu de kilomètres au compteur.

Les voitures électriques sont irréparables : mythe ou réalité ?

Selon l'enquête menée par Reuters, les constructeurs sont pointés du doigt dans la fabrication ou l'intégration des batteries dans leurs voitures électriques. Certains constructeurs travaillent à rendre leurs packs de batteries plus accessibles et plus facilement réparables, tandis que d'autres font le chemin inverse.

Par exemple, Tesla a été critiqué pour rendre la réparation de l'accumulateur de certaines de ses voitures électriques impossible, ce qui peut conduire à les considérer comme irréparables en cas de dommages. De plus, les batteries de certains véhicules sont jugées trop chères pour être réparées, ce qui peut également contribuer à rendre les réparations économiquement impossibles !

Quels sont les conséquences de cette irréparabilité sur l'économique et l'écologie ?

En forçant l'évolution vers le tout électrique, certaines pratiques des constructeurs peuvent avoir des conséquences écologiques et économiques néfastes. Les batteries de certaines voitures électriques soient jugées irréparables. Cela peut entraîner des conséquences écologiques et économiques négatives. Des véhicules, dont la réparation est jugée trop coûteuse peuvent être mis en rebus alors qu'ils encore en bon état.

Bien que les voitures électriques ne soient pas intrinsèquement irréparables, certains problèmes doivent être mis en lumière. Il faut croire que certaines pratiques des constructeurs vont rendre les voitures électriques irréparables. Vienne s'ajouter à cela les coûts élevés de réparation des batteries. Sur le long terme, les conséquences négatives que peut avoir cette « irréparabilité » pèsera sur le marché et l'environnement.

Les voitures électriques pourraient être une belle alternative pour limiter le réchauffement climatique. Cependant, à ce rythme, elles risqueront de devenir un sérieux problème dans le futur. Il faudrait donc envisager des solutions à ce problème. Cela est d'autant plus vrai avec le marché de la mobilité autonome en plein essor.