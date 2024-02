Cette voiture électrique se passe de lunette arrière : une première au monde !

Aux oubliettes la lunette arrière avec cette voiture électrique de Polestar au design innovant et futuriste qui semble ébranler tous les concurrents ou presque !

Le constructeur automobile suédois Polestar a lancé la Polestar 4, la première voiture électrique au monde à ne pas avoir de lunette arrière ! Après son lancement en Chine l’année dernière, ce SUV électrique à cinq portes qui est maintenant disponible en Europe et en Australie. Qu’est-ce qu’il a de plus à nous offrir par rapport aux autres voitures ? Quelques explications en valent la peine ci-dessous !

Une voiture électrique avec un design innovant sans lunette arrière

La Polestar 4 tire son design de la Polestar Precept 2020, un concept-car de la marque. Grâce aux avancées technologiques, Polestar a remplacé la lunette arrière par une caméra arrière montée sur le toit. Cette technologie offre une image plus fiable qu’un rétroviseur dans un coupé. Cette absence de lunette arrière a permis à Polestar de créer une ligne de toit fluide et d’étendre le toit en verre vers l’arrière. Alors, si vous êtes un fan d’expérience immersive pendant les conduites, la Polestar 4 saura vous pousser votre expérience au-delà de ses limites !

Un intérieur spacieux et confortable pour des aventures inédites

L’intérieur de la Polestar 4 a été conçu pour offrir une expérience spacieuse et confortable. Les sièges arrière inclinables sont décrits comme « extrêmement spacieux ». De quoi permettre aux passagers de profiter de chaque déplacement. Ils peuvent se détendre et profiter de l’éclairage d’ambiance inspirés des planètes du système solaire. Le conducteur dispose toujours d’un rétroviseur pour voir les passagers arrière. Mais il peut également désactiver le flux en temps réel de la caméra.

Des performances décuplées et une durabilité au-delà des attentes

La Polestar 4 est positionnée entre la Polestar 2 et la Polestar 3 en termes de taille et de prix. Elle est également présentée comme la voiture de série la plus rapide de l’entreprise. Les tests ont montré qu’elle est capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Cette voiture électrique sans lunette arrière met également l’accent sur la durabilité. En effet, le constructeur a réduit l’empreinte carbone de la voiture. C’est ce qui fait qu’elle est la voiture la moins émettrice de carbone de Polestar à ce jour. Parfait pour les personnes en quête d’une consommation écoresponsable.

Qu’en est-il de la disponibilité à la livraison pour cette voiture électrique sans lunette arrière ?

La production des voitures destinées à l’Europe, au Royaume-Uni et à l’Australie devrait commencer à la mi-2024. Les premières livraisons seront donc prévues à compter du mois d’août. Les premières livraisons de commandes chinoises ont eu lieu à la fin de l’année 2023. Il faut noter que Polestar est une filiale des marques automobiles Volvo et Geely. Elle est considérée comme un concurrent de Tesla.

Pour résumer, la Polestar 4 est une voiture électrique innovante sans la lunette arrière. Cela lui permet d’avoir un design fluide et une expérience immersive des plus exceptionnelles. La voiture offre des performances rapides et met l’accent sur la durabilité. Elle sera bientôt disponible en Europe et en Australie, avec des livraisons prévues à partir d’août 2024.