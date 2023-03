Valorant : Top des meilleurs VPN pour le jeu

Jouer à Valorant depuis un emplacement géographique restreint peut s’avérer difficile. Heureusement, un bon VPN peut vous aider à contourner ces restrictions tout en profitant d’une connexion rapide et sécurisée. Découvrez notre sélection des meilleurs VPN pour Valorant et commencer à jouer dès maintenant !

En tant que gamers aguerris ou simple game addict, une partie endiablée avec des joueurs d'outre continent est une véritable nécessité. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de satisfaire amplement sa passion du jeu lorsque la plupart des dernières sorties sont géolocalisés.

En tant que gamers aguerris ou simple game addict, une partie endiablée avec des joueurs d’outre continent est une véritable nécessité. Malheureusement, il n’est pas toujours possible de satisfaire amplement sa passion du jeu lorsque la plupart des dernières sorties sont géolocalisés.

Les 5 meilleurs VPN pour Valorant

Les VPN sont devenus très populaires ces dernières années, en particulier auprès des gamers en ligne. Pour cause, ils offrent une sécurité supplémentaire et une meilleure expérience de jeu. Bien évidemment, pour profiter de tous les avantages qu’offrent un réseau privé virtuel, il est important de choisir la bonne solution. Mais avec autant d’options aujourd’hui disponibles sur le marché, le choix est cornélien. C’est la raison pour laquelle nous avons sélectionné pour vous les VPN incontournables pour une expérience inoubliable sur Valorant.

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 5400

Emplacement des serveurs : 64 pays

Connexions simultanées : 6

Très respectueux de la vie privée et de la confidentialité de ses utilisateurs, NordVPN est considéré comme une référence sur le marché du VPN. Ce service basé au Panama offre à ses abonnés un niveau de sécurité élevé et un anonymat à toute épreuve grâce à un cryptage solide et une politique zéro log.

Avec NordVPN, vous pouvez non seulement contourner la censure locale, mais aussi accéder aux contenus géorestreints à l’international. La solution vous donne également accès aux contenus bloqués par une administration sur un Wi-Fi public. De plus, le service se veut très simple d’utilisation et offre une variété d’applications pour une multitude de plateformes. Ce qui en fait un excellent choix pour jouer à Valorant en ligne.

En outre, si NordVPN est l’option idéale pour jouer à Valorant, c’est aussi parce qu’il possède à la fois des serveurs ultrarapides dans 60 pays, mais également une multitude de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité à la pointe de la technologie. Pour ne citer que l’option double VPN, le split tunneling, l’option VPN over Tor ou encore le Smart DNS.

Par ailleurs, NordVPN propose à ses utilisateurs une protection supplémentaire contre les logiciels malveillants. En plus de ses fonctionnalités de sécurité, la solution panaméenne dispose d’un chat en direct disponible 24/7, d’excellents guides de configuration et d’une garantie de remboursement de 30 jours.

Une interface ergonomique

Une couverture mondiale

Un grand nombre de serveurs

Non disponible en français sur Windows et macOS

Prix assez élevé

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 3 200

Emplacement des serveurs : 62 pays

Connexions simultanées : illimité

Par ailleurs, conscient que la vitesse et la fiabilité de votre connexion sont extrêmement importantes lorsque vous jouez en ligne, Surfshark dispose de serveurs optimisés pour le gaming. S’y ajoutent plus de 3 200 serveurs répartis dans des centaines de pays qui en font l’un des VPN avec la plus grande base de serveurs dans le monde.

De plus, le logiciel vous permettra de passer des appels VoIP dans le jeu. Son utilisation vous permet également de débloquer un grand nombre de services de streaming populaire tels que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney +.

Nombre de connexions illimité

Des serveurs répartis dans les quatre coins du monde

Prise en charge des torrents

De grande latence de la connexion sur certains serveurs

Nombre de serveurs limité

PureVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 6500

Emplacement des serveurs : 78 pays

Connexions simultanées : 10

PureVPN est un fournisseur de VPN qui offre une variété de fonctionnalités conçues pour vous aider à améliorer votre expérience sur Valorant. Entre autres, PureVPN vous donne la possibilité de voir l’activité des serveurs et choisir le serveur qui vous offre le meilleur débit pour votre jeu Valorant.

Avec une puissante sécurité en ligne, des vitesses de connexion rapides, il se présente comme l’un des meilleurs VPN pour jouer en ligne. De plus, ce fournisseur de VPN met à votre disposition près de 6 500 serveurs répartis dans plus de 96 pays. À cela s’ajoute une grande variété d’options de sécurité pour protéger votre trafic internet et garantir votre confidentialité sur le web.

Un large panel de protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, PPTP, L2TP, SSTP, Ipesec, Stealth

Utilisation simple et intuitive

Bande passante illimitée

Interface qui date

Absence de certaines fonctionnalités importantes

Cyberghost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 7 484

Emplacement des serveurs : 91 pays

Connexions simultanées : 7

CyberGhost est un VPN fiable et sécurisé qui offre une protection complète pour les joueurs de Valorant. Basé en Roumanie, il propose de nombreux serveurs optimisés pour le jeu pour une expérience sans latence et interruption.

La solution garantit également une protection optimale de vos données pour une navigation, un jeu et un streaming sécurisés. Avec CyberGhost, vous pourrez ainsi profiter pleinement de vos séances de jeux en toute sérénité.

En outre, lorsque vous jouez à des jeux en ligne comme Valorant, Cyberghost vous garantit une sécurité optimale en cryptant votre trafic internet et en masquant votre adresse IP. Bien évidemment, le VPN vous donne la possibilité de contourner les restrictions géographiques et de jouer à Valorant où que vous soyez dans le monde.

Un excellent rapport qualité/prix

Très bons débits

Une myriade de fonctionnalités bien pensées

Problème de stabilité sur certains serveurs

Absence d’audit de sécurité

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 750

Emplacement des serveurs : plus de 43 pays

Connexions simultanées : illimité

Bien qu’il soit relativement jeune, AtlasVPN offre des services ultra-complets et de très bonne qualité. Par ailleurs, même si sa base de serveurs n’est pas aussi importante que celles de ses concurrents, elle offre à ses utilisateurs des fonctionnalités de sécurité très intéressantes. Entre autres, grâce au chiffrement AES-256 bits de niveau militaire, l’option Kill Switch intégrée et l’utilisation des protocoles les plus innovants comme WireGuard et IKEv2, AtlasVPN garantit une protection de très haut niveau ainsi qu’une navigation fluide et des expériences de jeu sans décalage.

Avec ce VPN, vous pourrez ainsi être sûr que vos parties ne seront jamais gâchées par une mise en mémoire tampon inattendue.

Des serveurs dédiés pour le streaming

Prise en charge P2P sur tous les serveurs

Un prix très abordable

Nombre de serveurs moins important

Valorant fait partie des jeux les plus populaires du moment et malheureusement comme la plupart des jeux multijoueurs, vous ne pourrez jouer qu’avec des challengers localisés en France. C’est là qu’un VPN gratuit ou payant s’avère utile. De fait, avec une solution VPN, vous pourrez dissimuler votre adresse IP réel et jouer avec des joueurs d’autres régions. Suivez le guide !

Valorant : le jeu de tir free-to-play

Valorant est un jeu de tir free-to-play en 5 contre 5. Développé par Riot Games, il combine des éléments de plusieurs genres tels que le FPS et le MOBA pour créer un jeu dynamique et intense, un peu à l’image de Counter-Strike.

Sorti le 2 juin 2020 sur PC, ce shooter compétitif vous transporte dans un univers futuriste où vous serez dans la peau d’un agent hautement qualifié disposant de trois capacités actives et d’un pouvoir ultime. Ce dernier peut se recharger grâce à vos actions ou les orbes disséminés sur le champ de bataille.

Accompagné de quatre autres joueurs, votre mission si vous l’acceptez sera de prendre le contrôle de plusieurs de bombes en plantant le Spike ou en usant de différentes stratégies pour défendre les points accumulés par votre équipe jusqu’à la fin de la partie. Tout dépendra du rôle que vous allez jouer dans votre escouade.

Également disponible sur Mac, Linux, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Valorant offre une expérience de jeu très satisfaisante notamment grâce à son graphisme spectaculaire et ses mécanismes de jeu uniques. Il n’y a donc rien d’étonnant si le jeu est devenu très populaire en seulement quelques années d’existence. À l’heure où l’on parle des millions de personnes à travers le monde sont des joueurs actifs de ce jeu de Battle Royale.

Pourquoi utiliser un VPN pour Valorant ?

Utiliser un VPN peut être très avantageux pour les joueurs de Valorant. De fait, cette solution vous permet de :

Jouer avec des gamers de différents pays : en effet, si actuellement, vous ne pouvez jouer à Valorant qu’avec des joueurs de votre shard ou région de résidence, avec un VPN vous avez la possibilité de challenger une base de gamers étrangers. De fait, le dispositif permet de masquer votre emplacement physique. Mais aussi de vous connecter à un serveur dans un autre pays.

: en effet, si actuellement, vous ne pouvez jouer à Valorant qu’avec des joueurs de votre shard ou région de résidence, avec un VPN vous avez la possibilité de challenger une base de gamers étrangers. De fait, le dispositif permet de masquer votre emplacement physique. Mais aussi de vous connecter à un serveur dans un autre pays. Accéder à des fonctionnalités comme le chat vocal : cette option vous permet de communiquer avec votre équipe. Toutefois, elle n’est disponible que dans certaines zones géographiques. Avec un VPN, vous pouvez contourner ces restrictions en vous permettant de vous connecter à un serveur situé dans un pays où l’option est autorisée.

: cette option vous permet de communiquer avec votre équipe. Toutefois, elle n’est disponible que dans certaines zones géographiques. Avec un VPN, vous pouvez contourner ces restrictions en vous permettant de vous connecter à un serveur situé dans un pays où l’option est autorisée. Se protéger contre les attaques DDoS : lorsque vous jouez à Valorant, vous pouvez facilement être exposé à des cyberattaques provenant d’adversaires mécontents. Un VPN vous permet de chiffrer votre connexion et de sécuriser votre trafic internet. Il assure ainsi votre confidentialité tout au long de vos parties et vous protège de manière optimale contre toutes les menaces en ligne.

: lorsque vous jouez à Valorant, vous pouvez facilement être exposé à des cyberattaques provenant d’adversaires mécontents. Un VPN vous permet de chiffrer votre connexion et de sécuriser votre trafic internet. Il assure ainsi votre confidentialité tout au long de vos parties et vous protège de manière optimale contre toutes les menaces en ligne. Éviter la limitation de vitesse de votre FAI : recourir à un VPN est bénéfique pour réduire le ping et pour contourner les restrictions de serveur imposées par les fournisseurs de jeux. Cela permet également aux joueurs d’éviter la limitation de vitesse du FAI. Dans les faits, un VPN vous garantit une connexion à haut débit et bien plus stable. Adieu les problèmes de connexion, de lenteur et de latence qui peuvent gâcher l’expérience de jeu.

: recourir à un VPN est bénéfique pour réduire le ping et pour contourner les restrictions de serveur imposées par les fournisseurs de jeux. Cela permet également aux joueurs d’éviter la limitation de vitesse du FAI. Dans les faits, un VPN vous garantit une connexion à haut débit et bien plus stable. Adieu les problèmes de connexion, de lenteur et de latence qui peuvent gâcher l’expérience de jeu. Contourner une interdiction IP : si vous avez été interdit de jeu ou que votre adresse IP a été bloquée, un VPN vous permettra de profiter d’une nouvelle adresse IP.

Comment utiliser un VPN pour jouer à Valorant ?

Utiliser un VPN pour jouer à Valorant est une excellente manière de contourner les restrictions géographiques et de jouer avec des joueurs dans d’autres régions.

Voici les étapes à suivre :

Installez un VPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé à l’étranger

Commencez à jouer à Valorant