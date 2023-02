Cette trottinette électrique cache un siège pour plus de confort

Devam Jangra et Bhavya Upadhyay, ces deux designers ont élaboré un concept de trottinette électrique équipée d’un siège intégré, prévu pour les déplacements de longue durée. Mais avant de se lancer dans la présentation de Beam, le concept de trottinette, il faut souligner qu’il ne s’agit que d’un concept, qui ne va pas débarquer sur nos routes.

Nous avons vu des modèles de vélos et des scooters électriques se décliner sous toutes les formes et dans toutes les tailles – que nous ne pouvions imaginer auparavant. Actuellement un concept de scooter électrique peu ordinaire a été imaginé par deux concepteurs. Non seulement sa conception fait penser à un purificateur d’air Dyson, mais ce concept comporte également un siège dissimulé dans son deck. Il peut donc se convertir en cyclomobile ultra léger si nécessaire.

Concept de la trottinette électrique : un siège intégré dans le plancher

Beam, ce concept de trottinette électrique privilégie la praticité. Pliable, il peut facilement être transporté à l’arrière d’une voiture ou rangé sous votre bureau.

En plus d’être pliable, ce concept peut se transformer en un léger cyclomobile. Pour les trajets plus courts, Beam peut être conduit comme une trottinette électrique standard. Le conducteur étant debout sur le sol. Pour les longs trajets, un siège peut être déployé depuis le plancher. Ce dernier offre aux conducteurs un confort et une stabilité accrus, comme s’il s’agissait d’un vélo électrique.

Désormais, cette catégorie de véhicule munie d’un siège est qualifiée de cyclomobile léger. D’ailleurs, le site internet du service public se montre tout à fait clair en incluant les trottinettes électriques équipées d’un siège et les draisiennes dans cette catégorie. Pour les conduire, il faut respecter certaines règles.

D’abord, l’utilisateur doit avoir au moins 12 ans. En outre, il doit porter une tenue rétro-réfléchissante lorsqu’il roule la nuit. Autre point important, le poids d’un cyclomobile léger ne doit pas dépasser 30 kilos. Pour le reste, les règles de conduite restent les mêmes que pour les EPDM.

Un look DYSON

Sur le plan esthétique, la Beam est incroyablement élégante. Ce concept de trottinette électrique se démarque par sa partie avant, dont le design évoque énormément celui des appareils Dyson.

Sa ligne de couleur chromée séduit les fans des appareils modernes et étincelants. Son guidon intègre des panneaux latéraux pour vérifier la vitesse et gérer les phares et le mode d’assistance. Au milieu, on peut y fixer un smartphone qui servira de GPS.

Parmi les autres éléments de sécurité figurent un éclairage intégré tout autour, ainsi qu’une caméra qui peut enregistrer vos trajets, tout en servant de dispositif de sécurité en cas d’accident. Il y a même une boîte à outils et une trousse de premiers secours intégrées.

Si le concept de la trottinette électrique Beam est effectivement impressionnant, il ne s’agit en fin de compte que d’un concept. Néanmoins, des concepts comme celui-ci pourraient ouvrir la voie à de futurs modèles de trottinettes électriques. En effet, de plus en plus de personnes réalisent les avantages de garder leur voiture pour le week-end et de se rendre à l’école et au travail en vélo ou en trottinette en semaine.