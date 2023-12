[BON PLAN] – Optimisez votre espace de travail avec la Kensington Orbit TrackBall

Transformez votre expérience informatique avec la Kensington Orbit TrackBall, la souris trackball ergonomique conçue pour la performance et le confort. Grâce à sa technologie de suivi optique, la boule grise de 40 mm offre une précision exceptionnelle, cela permet un déplacement du curseur rapide et précis pour une productivité améliorée.

Précision et contrôle inégalés

Espace de travail plus efficace

Avec une empreinte compacte, la Kensington Orbit TrackBall optimise votre espace de bureau, idéale pour ceux qui cherchent à maximiser l’efficacité de leur poste de travail. Sa conception ambidextre s’adapte aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers, ce qui assure une expérience ergonomique pour tous.

Personnalisation et élégance

Profitez de la personnalisation avancée avec KensingtonWorks, un logiciel téléchargeable gratuitement. Assignez des fonctions spécifiques aux boutons, ajustez la vitesse du curseur, et surtout, personnalisez votre expérience selon vos besoins.

Le design professionnel avec une boule argent métallique dans une base noire mate et argentée ajoute une touche d’élégance à votre espace de travail.

Offre exclusive avec 6% de réduction

Économisez avec cette promo exclusive ! La Kensington Orbit TrackBall, disponible en plusieurs style, y compris Orbit Noir, Expert Noir, Orbit Scroll Ring Blanc, Orbit Scroll Ring Noir, et Orbit Fusion Noir, aussi disponible en filaire et même sans fil. La Kensington en filaire est maintenant à seulement 34,39 euros au lieu de 36,59 euros, TVA incluse. Plug and play avec une connexion USB fiable, cette trackball offre une installation simple et rapide, sans besoin de piles.

Les avantages d’un trackball optique

Précision et contrôle accrus

Les trackballs optiques offrent une précision supérieure dans le contrôle du curseur par rapport aux souris traditionnelles. Grâce à la technologie optique, le mouvement de la boule est suivi avec une grande précision, cela qui permet un positionnement précis du curseur à l’écran. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour les tâches qui exigent un niveau élevé de précision, telles que la conception graphique, la retouche photo ou la modélisation 3D.

Ergonomie et confort

Les trackballs optiques présentent un avantage ergonomique en réduisant la nécessité de déplacer constamment la souris sur une surface plane. Cela permet de réduire la fatigue du poignet et de l’épaule associée à des mouvements répétitifs. De plus, la conception ambidextre de nombreux trackballs les rend adaptés aux utilisateurs droitiers et gauchers, cela offre ainsi une expérience confortable et personnalisée. Ces dispositifs ergonomiques peuvent contribuer à améliorer le confort de travail, surtout lorsqu’ils sont utilisés pendant de longues heures.