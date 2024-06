Dopez votre Chromebook Plus avec un an d’abonnement Google One AI Premium

ASUS offre désormais aux acheteurs de Chromebook Plus un accès gratuit d'un an à Google One AI Premium. Cette offre inclut l'accès à Gemini Advanced et 2 To de stockage cloud. Les utilisateurs bénéficieront de puissants outils d'IA intégrés dans ChromeOS.

Une offre exceptionnelle pour les nouveaux utilisateurs

Les nouveaux acheteurs de Chromebook Plus bénéficieront d'un abonnement d'essai gratuit à Google One AI Premium. Cette offre est valable pour les achats effectués depuis le 28 mai 2024. Les modèles concernés incluent l'ASUS ExpertBook CX54, l'ASUS Chromebook Plus CX34 et l'ASUS Chromebook Plus CM34 Flip.

Les fonctionnalités de Gemini Advanced

L'abonnement Google One AI Premium comprend Gemini Advanced, ce qui permet l'accès aux modèles d'IA avancés de Google. Ces modèles sont intégrés dans des applications comme Gmail, Docs, Sheets et Slides. Gemini aide à rédiger des invitations, des CV et bien plus, avec des outils de rédaction et de relecture alimentés par l'IA.

Les ASUS Chromebook Plus sont conçus pour stimuler la productivité et la créativité. Les fonctionnalités d'IA simplifient les tâches complexes. Par exemple, l'outil Help Me Write aide à rédiger des blogs et des légendes pour les réseaux sociaux. Dans Google Photos, la fonction Magic Editor permet de modifier et de repositionner les objets dans les photos.

Les utilisateurs peuvent créer des arrière-plans personnalisés pour les appels vidéos grâce à l'IA générative de Google. Cette technologie permet de générer des arrière-plans uniques pour chaque appel.

Stockage sécurisé et intégration fluide avec ChromeOS

En plus des fonctionnalités d'IA, l'abonnement inclut 2 To de stockage sécurisé dans le cloud. Cela permet de stocker en toute sécurité des documents, des photos, des vidéos et plus encore, sans souci d'espace.

Ces ordinateurs offrent une intégration fluide des fonctionnalités d'IA dans ChromeOS. Cela facilite l'utilisation quotidienne des outils et augmente la productivité des utilisateurs. Les modèles Chromebook Plus permettent d'explorer la créativité et de travailler efficacement grâce à ces nouvelles technologies.

Avantages pour les professionnels et les créateurs

Que ce soit pour rédiger des documents professionnels, créer des présentations visuelles ou améliorer la qualité des vidéos, les Chromebook Plus avec Google One AI Premium offrent des outils puissants et innovants. Ces fonctionnalités aident à réduire le bruit, augmenter la netteté et corriger l'éclairage des vidéos, ce qui est essentiel pour les créateurs de contenu.

ASUS continue d'innover en intégrant des technologies avancées dans ses produits. L'abonnement gratuit d'un an à Google One AI Premium avec l'achat de Chromebook Plus est une offre exceptionnelle pour les utilisateurs. Il permet d'accéder à des outils d'IA avancés et à un stockage cloud sécurisé.

L'initiative d'ASUS met en lumière le rôle crucial de l'innovation technologique dans les produits de consommation. Grâce à cette innovation, les tâches quotidiennes deviennent plus simples et plus performantes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

