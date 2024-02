Revue HIX.AI : un copilote de rédaction IA révolutionnaire et tout-en-un

À mesure que l’intelligence artificielle évolue, on dit adieu aux limites de la rédaction traditionnelle pour adopter la nouvelle génération de création de contenu avec des assistants de rédaction basés sur l’IA.

Des plateformes populaires telles que ChatGPT, Jasper AI et Copy.ai ont ouvert la voie, mais elles sont parfois critiquées pour leur production de contenu qui peut sembler stéréotypé ou trop uniforme, probablement en raison de leur dépendance à des données Internet vastes mais répétitives pour la formation.

HIX.AI se démarque en offrant une alternative à l’IA meilleure et plus intelligente avec des fonctionnalités inégalées. Il s’agit d’une solution tout-en-un révolutionnaire répondant à un large éventail de besoins de rédaction.

Cette revue complète couvre les offres, les fonctionnalités et les tarifs de HIX.AI. Nous verrons pourquoi HIX.AI améliore mieux l’efficacité, les performances et la créativité du contenu que ses alternatives. Continuez la lecture !

Présentation de HIX.AI: le copilote de rédaction IA tout-en-un

Tirant parti des modèles d’IA les plus avancés et constamment mis à jour, HIX.AI apparaît comme le copilote de rédaction IA tout-en-un le plus puissant. Au cœur de HIX.AI se trouve une suite de quatre produits d’IA principaux conçus pour transformer l’expérience de rédaction et répondre à un large éventail de besoins de rédaction, notamment rédacteur IA HIX, ArticleGPT, HIX Bypass et l’extension de navigateur HIX.AI. Cela en fait une approche globale pour tout rédacteur individuel et professionnel.

Rédacteur IA HIX: plus de 120 outils d’IA pour booster la création de contenu

Le Rédacteur IA HIX utilise ChatGPT-3.5/4 pour alimenter plus de 120 outils de rédaction IA utiles, notamment la réécriture de paragraphe, le résumé de texte, le vérificateur de grammaire et bien plus.

Il fonctionne comme votre secrétaire de rédaction et peut générer rapidement un texte de haute qualité, cohérent et contextuellement pertinent dans différents styles de rédaction. Il prend en charge un large éventail de formats de contenu tels que les articles de blog, les publications sur les réseaux sociaux, les textes publicitaires et les e-mails, tout en garantissant des performances de premier ordre. Le processus de création de contenu est automatisé, ce qui augmente considérablement la productivité. Il permet également d’écrire et de traduire dans plus de 50 langues.

Tarifs des Rédacteur IA HIX:

Rédacteur IA HIX fournit une version gratuite qui utilise le modèle d’IA GPT-3.5 par défaut, permettant aux utilisateurs de générer jusqu’à 2 000 mots par semaine sans frais. De plus, il existe un forfait payant nommé AI Writer Pro, à partir de 7,99 $ par mois avec facturation annuelle. La version Pro améliore l’expérience de rédaction en offrant un accès au GPT-4 plus robuste, à des limites de mots augmentées et à plusieurs fonctionnalités supplémentaires.

ArticleGPT: pionnier dans la rédaction d’articles basés sur des faits

ArticleGPT de HIX.AI est le premier rédacteur d’articles sur l’IA qui permet aux utilisateurs de créer des articles factuels et optimisés pour le référencement dans 8 types distincts, ce qui innove dans la rédaction d’articles avec l’IA. Les utilisateurs peuvent créer sans effort des reviews produits Amazon, des articles de presse, des comparaisons de produits, des guides pratiques, et bien en seulement quelques minutes.

Contrairement à ChatGPT d’OpenAI qui peut parfois produire des réponses qui semblent plausibles mais qui sont factuellement incorrectes ou absurdes, ArticleGPT de HIX.AI fournit des informations étayées par des références crédibles en temps réel provenant de plateformes faisant autorité comme Wikipedia et Google News, et de sites d’évaluation réputés comme G2 et Trustpilot.

De plus, ArticleGPT permet aux utilisateurs d’intégrer des articles de référence dans leur propre contenu, garantissant ainsi la plus grande précision et crédibilité dans les articles générés. Avec ArticleGPT, vous pouvez compter sur la génération d’un contenu exempt d’inventions, basé sur des faits et optimisé pour le référencement.

Tarifs de ArticleGPT:

ArticleGPT permet aux utilisateurs de créer 1 article gratuit chaque mois en utilisant le modèle d’IA GPT-3.5. Pour une expérience améliorée et des limites d’articles augmentées, les utilisateurs peuvent opter pour ArticleGPT Pro, permettant la personnalisation de leur forfait avec différentes durées d’abonnement, l’accès au modèle GPT-4 AI et des fonctionnalités premium supplémentaires. Le forfait le plus abordable commence à 7,99 $ par mois et les utilisateurs sont facturés annuellement.

HIX Bypass: contenu IA indétectable à tous les coups

Bien que le contenu généré par l’IA offre divers avantages, il soulève des inquiétudes quant à son authenticité, car le contenu repose sur des modèles et des données préexistants. De plus, le contenu généré par l’IA peut manquer de la touche personnelle et de la résonance émotionnelle inhérentes au contenu créé par l’homme, apparaissant souvent formel ou émotionnellement détaché.

HIX Bypass est le rédacteur IA indétectable le plus puissant, déjouant les principaux détecteurs d’IA comme GPTZéro, Originality.ai, Content at Scale, et d’autres. Il y parvient en produisant un contenu humanisé avec un score parfait 100 % humain, contournant efficacement tout algorithme de détection d’IA. C’est un outil idéal pour ceux qui recherchent un contenu riche en mots clés et sans plagiat.

Tarifs de HIX Bypass:

HIX Bypass est proposé en tant que service premium avec des plans tarifaires flexibles. L’abonnement mensuel est disponible à 14,99 $, vous obtenez jusqu’à 5 000 mots pour contourner de manière transparente la détection de l’IA. Si vous avez besoin d’une utilisation plus étendue, le forfait à 99 $ couvre un nombre illimité de mots. Économisez gros avec son abonnement annuel à partir de 6,99 $ par mois, vous offrant jusqu’à 50 % de réduction. Choisissez le forfait qui vous convient le mieux et profitez de la puissance de la rédaction IA indétectable.

Extension de navigateur HIX.AI: redéfinir les interactions en ligne

Les outils d’IA ont étendu leur puissance au-delà de leur environnement natif, tout comme HIX.AI avec l’extension de navigateur compatible avec Google Chrome et Microsoft Edge. Dotée de fonctionnalités impressionnantes, cette extension de navigateur basée sur l’IA est une solution polyvalente ultime, remplaçant les outils à usage unique tels que ChatGPT, QuillBot, Google Translate, Grammarly, Notion AI et d’autres.

L’Extension de navigateur HIX.AI est parfaitement intégré à Google Docs, exploitant les technologies d’IA les plus avancées pour améliorer la création de contenu. Il étend ses capacités aux e-mails, permettant aux utilisateurs d’écrire et de répondre aux e-mails directement dans Gmail.

L’extension de navigateur facilite également un engagement efficace sur les plateformes de réseaux sociaux populaires telles que X (Twitter), Facebook, Reddit, et Instagram. D’un simple clic, les utilisateurs peuvent créer des publications convaincantes et répondre aux commentaires, favorisant ainsi l’interaction avec la communauté. L’extension peut également résumer les vidéos YouTube rapidement.

Quelle que soit la tâche de rédaction à accomplir, la barre latérale de HIX.AI est facilement accessible. Il active instantanément plus de 120 outils de rédaction pour aider les utilisateurs dans divers projets de rédaction et son chatbot peut communiquer avec les utilisateurs sur des documents PDF et des pages Web spécifiques, fournissant une analyse, un résumé et d’autres activités basées sur le contexte.

Avec l’extension de navigateur HIX.AI, les utilisateurs peuvent sélectionner n’importe quel texte à l’écran pour le réécrire, le résumer, le développement ou la traduction.

Tarifs des extensions de navigateur HIX.AI :

Vous pouvez ajouter l’extension de navigateur HIX à Chrome et Edge gratuitement et obtenez jusqu’à 2 000 mots par semaine en utilisant le modèle d’IA GPT-3.5. Si vous passez au plan d’abonnement annuel à partir de 7,99 $ par mois, vous obtiendrez une allocation mensuelle d’au moins 20 000 mots. Des fonctionnalités exclusives comme l’accès au Modèle d’IA GPT-4, échanger avec des PDF, et discuter avec une page Web sont disponibles uniquement pour les utilisateurs payants.

Produits supplémentaires: une boîte à outils de rédaction holistique

HIX.AI présente une suite d’outils conçus pour améliorer divers aspects de la création de contenu et de la communication. Au-delà des quatre produits principaux, HIX.AI possède HIX Editor, rédacteur d’e-mails HIX, HIX Chat et traduction HIX. Ces outils fournissent collectivement une solution complète pour divers besoins de rédaction, de communication et de traduction.

HIX Editor, équipé de trois modes dynamiques, enrichit les expériences de rédaction en offrant une assistance à l’édition de texte en temps réel.

Rédacteur d’e-mails HIX rationalise la communication par e-mail, permettant une rédaction rapide de nouveaux e-mails et facilitant des réponses rapides et un résumé des e-mails reçus.

Agissant comme une alternative polyvalente aux chatbots IA, HIX AI Chat récupère des données en temps réel et interagit avec le contenu grâce à des fonctionnalités distinctives.

HIX Traduire, piloté par ChatGPT, garantit une traduction précise dans plus de 100 langues en sept tons, tels que Standard, Professionnel, Créatif et Académique.

Conclusion

HIX.AI transcende les frontières conventionnelles et révolutionne divers aspects de la création de contenu, de la communication et de la traduction. Ce copilote de rédaction IA générative tout-en-un permet aux utilisateurs de créer des articles basés sur des faits, de réécrire des textes, d’humaniser le texte de l’IA et bien plus encore.

Que vous soyez un professionnel chevronné ou un écrivain en herbe, la suite complète de HIX.AI offre un ensemble diversifié de fonctionnalités d’IA pour tous les besoins de rédaction imaginables.

L’avenir de la rédaction est arrivé avec HIX.AI. Découvrez dès aujourd’hui de nouvelles dimensions dans la création de contenu.