[CES] – Cette nouvelle gamme de microphones rend la création de contenu accessible à tous

Lors du CES 2024, JBL a annoncé une expansion significative de sa gamme de microphones à succès, les JBL Quantum Stream. La gamme comprend le JBL Quantum Stream Talk, le JBL Quantum Stream Studio et le JBL Quantum Stream Wireless. Ces nouveaux ajouts offrent aux créateurs de contenu la possibilité de raconter leur histoire dans le format de leur choix, grâce à une qualité audio exceptionnelle.

La qualité audio de JBL au service des créateurs

Carsten Olesen, président de l’audio grand public chez HARMAN, a souligné l’engagement de JBL à fournir la meilleure expérience audio possible en mettant à disposition des créateurs d’outils de qualité. Forte de plus de 75 ans d’expérience dans le domaine audio, JBL offre désormais la possibilité à ceux qui se trouvent derrière le micro de bénéficier de cette expertise.

Que ce soit pour l’enregistrement de podcasts, la création musicale ou l’interaction avec leur audience en ligne, il existe un microphone JBL Quantum Stream adapté à chaque occasion. Ces microphones à condensateur offrent une large gamme de fréquences plates. Ce qui garantit un son de qualité studio ainsi que la capture de chaque nuance lors des enregistrements.

JBL Quantum Stream Talk, une introduction polyvalente

Le JBL Quantum Stream Talk sert d’introduction à cette gamme de microphones. Il intègre le logiciel PC JBL QuantumENGINE. Ce dernier permet aux utilisateurs d’ajuster l’égaliseur du microphone en fonction de leur environnement. De plus, une base absorbant les chocs et une directivité super-cardioïde garantissent des enregistrements de qualité optimale, parfaits pour le streaming en solo.

JBL Quantum Stream Wireless, la portabilité en action

Pour les créateurs en déplacement, le JBL Quantum Stream Wireless offre une solution polyvalente et portable. Avec un diagramme omnidirectionnel, il capture un son de haute qualité dans toutes les directions. Un dongle permet une connectivité automatique, tandis que sa conception légère et clipsable facilite le transport. De plus, la suppression du bruit ambiant garantit effectivement des enregistrements sans interruption par les bruits extérieurs.

JBL Quantum Stream Studio, la perfection audio

Enfin, le produit phare de cette gamme, le JBL Quantum Stream Studio transforme n’importe quel enregistrement en un enregistrement professionnel. Grâce à ses trois microphones à condensateur spécialement conçus et à un taux d’échantillonnage de qualité broadcast de 192 kHz/24 bits, il offre une qualité sonore exceptionnelle.

Que les utilisateurs diffusent en continu, enregistrent seuls ou avec d’autres personnes, la conception à diagramme quadripolaire du microphone garantit essentiellement la meilleure capture sonore dans n’importe quel scénario.

Le VU-mètre à éclairage RVB qui entoure le bouton de volume permet un contrôle visuel rapide et précis du son. De plus, le compresseur à plage dynamique de JBL Quantum Stream Studio prévient également la distorsion des bruits forts et amplifie les sons plus doux à fin de vivre une expérience d’enregistrement agréable.

Des prix abordables pour tous

Les microphones JBL Quantum Stream seront disponibles sur JBL.com d’ici la fin du mois de janvier 2024, avec des prix allant de 49,99 euros pour le Quantum Stream Talk, à 149,99 euros pour le Quantum Stream Studio. Ces prix abordables rendent davantage ces microphones accessibles à tous les créateurs de contenu.

Amélioration des casques JBL Quantum

En parallèle de ce lancement, JBL améliore également son application JBL Headphones pour prendre en charge les modèles JBL Quantum 910X/P (février 2024) et JBL Quantum 360X/P (mars 2024). Cette mise à jour permettra aux utilisateurs d’ajuster facilement les paramètres de leur casque via Bluetooth sur n’importe quel appareil mobile pendant le jeu. Cela élimine certainement le besoin d’interrompre leur expérience de jeu.

Voici une petite vidéo de test pour ne rien manquer :

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.