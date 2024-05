Livre papier vs numérique : lequel est meilleur pour la planète ? La réponse vous surprendra

Dans la bataille perpétuelle du livre numérique vs livre papier vous ne savez pas où se donner la tête ? Voici quelques informations qui vont certainement changer votre perception des choses !

Dans un monde où la sensibilisation à l'impact environnemental de nos choix quotidiens s'accroît, il est pertinent de se demander quel format de lecture est le plus respectueux de l'environnement.

Vous vous demandez sûrement lequel entre le livre papier vs liseuse numérique est le plus polluant ? Cet article va vous éclairer sur le sujet, surtout si vous êtes soucieux de l'impact de vos choix quotidiens sur l'environnement. Certes, à première vue, la réponse semble simple, mais une analyse plus approfondie va vous surprendre, et cela bien plus que vous ne le pensez !

Livre papier vs numérique : les critères à prendre en compte dans votre choix

La comparaison entre le livre papier vs numérique en termes d'empreinte écologique nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs : les ressources utilisées, le processus de fabrication, l'expédition, l'utilisation d'énergie, et le recyclage.

L'impact environnemental du livre papier

Selon WordsRated, une enseigne virtuelle de recherche spécialisée dans l'industrie littéraire, le secteur dédié à l'édition des livres imprimés est la troisième plus grande industrie émettrice de gaz à effet de serre au monde. Ce dernier enregistre à lui seul près de 32 millions d'arbres abattus chaque année aux États-Unis pour produire du papier pour les livres. La déforestation entraîne non seulement la perte de biodiversité mais aussi une augmentation des émissions de gaz carbonique.

Il faut aussi considérer l'industrie de l'impression de livres, qui quant à elle, consomme de grandes quantités d'énergie et d'eau. Qui plus est, les livres imprimés doivent être expédiés aux librairies, ajoutant des émissions de carbone supplémentaires.

De nombreux livres invendus sont souvent détruits, bien que certains éditeurs tentent de réduire ce gaspillage en faisant des dons ou en réduisant les tirages initiaux. Du coup, en matière de livre papier vs liseuse numérique, il est important de considérer ces impacts environnementaux pour un choix éclairé.

L'impact environnemental du livre numérique

Dans la comparaison livre papier vs numérique, il est aussi important de prendre en compte l'impact que les liseuses électriques telles que Kindle ont sur l'environnement. En effet, leur production a aussi un impact environnemental significatif. Les boîtiers en plastique et les batteries nécessitent des matériaux issus de l'exploitation minière et de la pétrochimie. Ces processus en plus d'être énergivores sont également polluants.

Une fois fabriqués, les livres numériques n'utilisent pas de papier et éliminent les coûts d'impression et d'expédition. Cependant, l'utilisation continue de ces appareils nécessite de l'énergie, et leur recharge régulière contribue à leur empreinte carbone. Afin de limiter ces impacts, de nombreux fabricants de liseuses, comme Amazon, proposent des programmes de recyclage pour les anciens appareils. Malheureusement, cela ne compense pas entièrement l'impact de leur production initiale.

Livre numérique ou livre en papier : lequel est le plus polluant ?

Mike Berners-Lee, expert en développement durable, estime que l'empreinte carbone d'une liseuse est équivalente à celle de 80 livres papier. Du coup, dans la bataille livre papier vs numérique, ce dernier en sort vainqueur en termes de protection environnementale. Toutefois, pour que l'option numérique soit plus écologique, un lecteur doit lire environ 36 livres sur son appareil.

Les férus de lecture tireront un bénéfice écologique plus rapide en utilisant des livres numériques. Par contre, ceux qui en lisent moins trouveront que les livres en papier restent un choix respectueux de l'environnement.

L'impact environnemental de nos lectures reste relativement faible par rapport à d'autres activités. Cependant, dans cette bataille contre le réchauffement climatique chaque petit geste compte. De ce fait, en choisissant soigneusement entre les livres papier et numériques, chacun pourra contribuer à un avenir plus vert.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.