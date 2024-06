ASUS lance l’ExpertBook P5 doté de l’IA au Computex 2024

ASUS a présenté l'ExpertBook P5 lors du Computex 2024. Ce nouvel ordinateur est destiné aux professionnels. Il associe des capacités d'IA avancées à un design précis et robuste. Cette innovation redéfinit la technologie pour les travailleurs modernes.

Zoom sur l'ASUS ExpertBook P5

La puissance et design au top

L'ExpertBook P5 est équipé de processeurs Intel Core Ultra. Ce processeur, nommé « Lunar Lake », améliore la productivité en offrant des performances IA trois fois supérieures à celles des générations précédentes. Ce gain se traduit par un fonctionnement plus silencieux et plus froid.

Cette nouveauté d'ASUS allie performance et élégance. Son écran 14 pouces 16:10 2,5K offre un confort visuel optimal. Il est idéal pour les réunions stratégiques et l'utilisation personnelle. Ce design renforce la présence professionnelle de l'utilisateur.

Une sécurité renforcée

ASUS met l'accent sur la sécurité avec l'ExpertBook P5. Il est protégé par un cadre PC Windows 11 sécurisé et un BIOS de qualité professionnelle. De plus, un TPM 2.0 optionnel renforce encore cette protection. Cette sécurité est essentielle pour les entreprises modernes.

Durabilité et écologie

ASUS s'engage pour la durabilité, l'ExpertBook P5 est conçu avec des matériaux respectueux de l'environnement. Il utilise des plastiques recyclés et des emballages éco-responsables. De plus, il répond aux normes ENERGY STAR avec une efficacité énergétique supérieure de 40%.

Sa structure robuste et ses systèmes de refroidissement avancés garantissent une fiabilité à long terme. Il bénéficie également d'une garantie de trois ans. Cette robustesse est essentielle pour les professionnels mobiles.

Des fonctionnalités d'IA innovantes

L'ExpertBook P5 intègre des fonctionnalités d'IA pour améliorer les flux de travail. La recherche de fichiers par IA permet de trouver rapidement des documents. L'IA-voiceprint améliore la qualité audio et vidéo des réunions. La co-édition en temps réel facilite la collaboration.

ASUS intègre l'IA dans ses PC professionnels pour améliorer la productivité. Des outils comme Windows Copilot et StoryCube simplifient les tâches. Les efforts de collaboration sont améliorés par des fonctions d'intelligence artificielle. Ces innovations transforment les flux de travail en processus plus intelligents.

Renforcement de la sécurité pour les PME

ASUS comprend les besoins des PME en matière de cybersécurité. C'est pourquoi l'ExpertBook B5 intègre des mesures de sécurité avancées comme l'authentification biométrique. IBM QRadar EDR aide à détecter les menaces grâce à l'IA. ASUS Control Center simplifie la gestion informatique des PME.

La marque a également présenté d'autres modèles au Computex 2024. L'ultraléger ExpertBook B9 OLED est parfait pour les cadres en déplacement. Les séries B5 et B3 répondent à divers besoins professionnels. ASUS propose aussi des Chromebook dotés de l'IA de Google.

Un engagement pour l'environnement

ASUS s'engage à réduire son impact environnemental grâce à l'utilisation de matériaux recyclés. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont ambitieux. ASUS vise à atteindre 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2035.

L'ExpertBook P5 d'ASUS révolutionne la productivité au travail. Avec ses fonctionnalités d'IA, sa sécurité renforcée et son engagement écologique, il répond aux besoins des professionnels modernes. ASUS continue d'innover pour offrir des solutions technologiques avancées et durables.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

