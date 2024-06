[BON PLAN] – Savourez chaque détail du jeu avec le moniteur KTC H27P22S

Découvrez le moniteur gaming 27″ KTC H27P22S, un écran conçu pour offrir une expérience de jeu ultime. Grâce à ses caractéristiques techniques avancées et son design ergonomique, il est le choix idéal pour les joueurs exigeants.

Profitez d'une réduction imbattable

Ne manquez pas notre offre exceptionnelle! Bénéficiez de 20 euros de remise sur le KTC H27P22S avec le code promo « TECHKTC27 ». Au lieu de 399,99 euros, obtenez ce moniteur haut de gamme pour seulement 379,99 euros. Dépêchez vous, cette offre est limitée dans le temps!

Une fête visuelle immersive

Le moniteur KTC H27P22S, avec sa résolution 4K de 27 pouces, combine la technologie HDR400 avec un rapport de contraste de 1000:1 et une luminosité de 400 cd/m². Avec une couverture de gamme de couleurs sRGB à 132%, ce moniteur offre des couleurs éclatantes et des noirs profonds. Ces caractéristiques vous plongeront dans un univers de jeu où chaque scène est aussi vivante et détaillée que le monde réel.

Technologie AUO 7.0 FAST IPS

Équipé du panneau AUO 7.0 FAST IPS, ce moniteur propose un taux de rafraîchissement élevé de 160Hz et un temps de réponse rapide de 1ms. Compatible avec FreeSync et G-Sync, il assure des transitions d'écran rapides et une expérience de jeu fluide et sans déchirure. C'est l'atout idéal pour les joueurs recherchant la perfection.

Compatibilité multi-appareils

Ce moniteur gaming sans bordures est doté de deux interfaces HDMI 2.1 et de deux DP 1.4, permettant une connexion facile aux ordinateurs portables, Xbox, PS5 et autres consoles de jeux. Grâce à sa fonctionnalité plug-and-play, il est prêt à l'emploi en un rien de temps. Ainsi, il s'adapte à tous vos besoins de jeu.

Conception ergonomique et réglable

Le KTC H27P22S est conçu pour votre confort avec un support ergonomique et réglable en hauteur, inclinaison, rotation et pivot. Il permet une orientation verticale pour une vue optimale et un confort maximal, même pendant les sessions de jeu prolongées. De plus, son design VESA (100mm x 100mm) facilite son déplacement et son installation.

Caractéristiques techniques

Affichage : Taille du panneau : 27 pouces Type de panneau : Fast IPS Ratio : 16:9 Résolution : 3840×2160 Rétroéclairage : ELED Taux de rafraîchissement : 160Hz Angle de vision : 178°(H), 178°(V) Luminosité : 350cd/m² (Min), 400cd/m² (Typ) Ratio de contraste : 1000:1 Temps de réponse : 1ms Gamme de couleurs : 95% NTSC, 99% Adobe RGB, 97.5% DCI-P3, 132% sRGB Support des couleurs : 1.07 milliard de couleurs

Connectivité : 2 x HDMI 2.1 2 x DP 1.4 1 x USB 2.0 1 x prise casque

Alimentation : Entrée : DC 19V / 3.42A Consommation : ≤65W Veille : ≤0.5W

Contenu du pack : Moniteur Base Carte de garantie Guide de démarrage rapide Guide utilisateur Câble de signal Adaptateur Cordon d'alimentation Tournevis



Avec une telle promotion et des caractéristiques exceptionnelles, le moniteur gaming KTC H27P22S est l'achat parfait pour les passionnés de jeux vidéo. Profitez vite de cette offre limitée et améliorez votre expérience de jeu avec une technologie de pointe à un prix imbattable!

