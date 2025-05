Retour sur les annonces MSI au Computex : IA et Claw

MSI s’est démarqué au Computex 2025 avec technologie de pointe, alliances audacieuses et expérience de jeu repensée. Une stratégie ambitieuse qui place l’IA et le design au cœur de sa transformation.

Présent au Computex 2025, MSI a fait le lancement de produits qui mêlent gaming, IA, art et performance. De la console Claw 8 AI+ à ses collaborations prestigieuses, la marque affirme sa position de leader sur tous les terrains. L’innovation se fait aussi esthétique, avec l’édition Ukiyo-e ou les modèles signés Mercedes-AMG. Un événement où le style rencontre la puissance, sous le signe d’une vision technologique avant-gardiste.

MSI conjugue puissance technologique et collaborations artistiques

Cette année, MSI ne se contente pas de suivre le mouvement, elle le dirige. Lors du Computex 2025, la marque taïwanaise a multiplié les annonces marquantes, parmi lesquelles se distinguent des partenariats audacieux avec des acteurs de renom. Le Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, fruit d’un travail minutieux avec la maison japonaise OKADAYA, incarne à lui seul cette volonté de relier patrimoine culturel et innovation. Son design est inspiré de « La Grande Vague de Kanagawa » de Hokusai. Il rend hommage à l’art ancestral de la laque Yamanaka et intègre les dernières technologies IA. Une orientation esthétique que MSI entend poursuivre avec l’annonce de la prochaine Artisan Collection, à découvrir dans les mois à venir.

Claw 8 AI+ : la console portable repensée pour l’ère IA

la Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition et la Claw A8, MSI élargit son offre et vise un public en quête de performances et de mobilité. La Claw A8 mise sur un processeur AMD Ryzen™ Z2 Extreme et un écran 120 Hz pour séduire les gamers nomades. En parallèle, la version AI+ brille par sa finition blanche éclatante, son SSD de 2 To et son processeur Intel Lunar Lake. Les deux modèles offrent des options de personnalisation inédites. De plus, ils conservent une interface pensée pour une prise en main intuitive. Un pari sur un marché en pleine effervescence, où MSI entend bien faire sa place.

RTX 50, design épuré et ambitions claires pour l’avenir

MSI profite aussi du salon pour présenter sa nouvelle génération d’ordinateurs portables qui intègrent les GPU NVIDIA RTX 50. Ces machines, comme le Raider A18 HX, se démarquent par des gains notables en IA et en performance brute. Côté design, les nouveaux modèles de la gamme Business & Productivity adoptent un style minimaliste et un format ultra-fin (13,9 mm). Avec l’arrivée des processeurs Intel Panther Lake, ils illustrent une volonté claire : allier élégance, légèreté et puissance. A partir de lignes épurées et de matériaux haut de gamme, MSI redéfinit sa signature visuelle. L’entreprise semble plus que jamais prête à dépasser les frontières traditionnelles du PC.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

