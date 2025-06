Nvidia crée la polémique avec une carte graphique RTX 5050 en deux versions différentes !

Décidément, NVIDIA ne cesse de surprendre les PC lovers après la sortie de leur nouveau GPU GeForce RTX 5050. C’est une solution d’entrée de gamme qui séduit les joueurs à petit budget. Mais ne vous laissez pas avoir si vous avez un desktop, sa version sur laptop est meilleure.

Eh oui ! La variante pour ordinateur portable est une mémoire GDDR7. Tandis que la version de bureau opte pour la GDDR6, c’est étonnant.

GDDR7 vs GDDR6 : Lequel de ces deux produits est plus performant que l’autre ?

La décision d’utiliser la GDDR7 sur le GeForce RTX 5050 pour les ordinateurs portables repose sur une question d’efficacité. En effet, la variante portable bénéficie d’une bande passante de 384 Go/s, soit 20 % de plus que les 320 Go/s offerts par la version de bureau.

Cette différence est cruciale, car elle permet à la version portable de fonctionner plus rapidement. D’ailleurs, elle consomme une énergie similaire, voire inférieure, à celle de la GDDR6. C’est pourquoi, NVIDIA a expliqué que l’efficacité du GDDR7 vs GDDR6 est particulièrement importante pour les ordinateurs portables. En effet, ils sont souvent limités en termes d’énergie.

Pourquoi Nvidia a fait ce choix ?

Bien que l’utilisation de la GDDR7 sur le GeForce RTX 5050 sur PC desktop aurait également été bénéfique, NVIDIA a choisi de ne pas l’inclure. La raison principale ? Le coût.

La mémoire GDDR7 est plus chère et son approvisionnement peut poser problème, contrairement à la GDDR6. Elle est plus facilement disponible. De plus, bien que la version de bureau ait un TDP de 130W. C’est 30W de plus que la version portable. L’implémentation de la GDDR7 aurait pu entraîner des coûts supplémentaires non justifiés pour les consommateurs.

Est-ce que cet élément améliore sincèrement les performances d’un ordinateur portable ?

Malgré ces choix, il est important de noter que la mémoire GDDR7 de Nvidia s’overclocke bien. Cela signifie que ses utilisateurs auront des performances légèrement meilleures sur leurs ordinateurs portables.

C’est un peu frustrant pour les utilisateurs de desktop. Mais une variante GDDR7 pourrait sortir pour eux à l’avenir. Ce sera le cas surtout si la demande pour des performances graphiques accrues continue de croître.

Toutefois, même si la carte RTX 5050 de chez Nvidia paraît impressionnante, les prototypes de GPU ne sont pas toujours représentatifs de l’expérience utilisateur finale. Il faudra attendre la version commerciale pour tirer des conclusions définitives.

L’impact de l’USB 4 et du Thunderbolt 5

Parallèlement à l’évolution des GPU, le marché des e-GPU portables est en pleine expansion. On a AMD qui prend de l’ampleur dans ce segment. L’arrivée de Thunderbolt 5 et USB4-V2 promet d’apporter des gains significatifs en termes de bande passante.

Cela pourrait permettre aux utilisateurs de bénéficier de meilleures performances, même avec des connexions moins puissantes. Les jeux qui exploitent les graphes de travail du GPU nécessiteront moins de bande passante entre le CPU et le GPU. C’est cet aspect qui pourrait rendre ces nouvelles technologies encore plus attrayantes.

Nvidia reste sur sa lancée après la sortie de la RTX 5050

Avec le lancement du GeForce RTX 5050, NVIDIA marque un tournant dans le monde des GPU d’entrée de gamme. L’utilisation de la GDDR7 sur la version portable et les innovations à venir dans le domaine des connexions et des graphismes laissent entrevoir un avenir rempli de surprises pour les gamers et les passionnés d’informatique.

