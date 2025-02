NVIDIA GeForce RTX 5090 et 5080 : performances 8 fois supérieures

NVIDIA dévoile ses nouvelles cartes GeForce RTX 5090 et 5080. Elles intègrent DLSS 4 avec Multi Frame Generation et promettent une performance ainsi qu’une qualité d’image exceptionnelles pour les joueurs de PC. Ces avancées sont accompagnées de pilotes et mises à jour pour des jeux plus fluides et plus détaillés.

Évolution majeure du DLSS avec Multi Frame Generation

Le lancement des GeForce RTX 5090 et 5080 marque une avancée significative dans le monde des cartes graphiques. La nouvelle version de DLSS, le DLSS 4, intègre une technologie de génération multi-images qui permet de multiplier les images rendues de manière traditionnelle. Cela améliore les performances et permet un gameplay en 4K à 240 FPS. De plus, le ray tracing complet est entièrement pris en charge. DLSS 4 est une évolution du DLSS 2.0 lancé en 2020. Il repose sur des modèles d’IA basés sur des transformers en temps réel. Cette innovation améliore non seulement la qualité d’image, mais aussi la stabilité temporelle, la réduction du ghosting, et la fidélité du détail en mouvement.

Performances accrues pour les jeux vidéo phare

Plus de 75 jeux et applications bénéficient déjà de la mise à jour DLSS 4, avec des titres comme Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2 qui profitent pleinement de cette nouvelle technologie. Par exemple, Cyberpunk 2077 avec le mode RT Overdrive activé, atteint des performances multipliées par 9,2 en 4K sur les GPU RTX série 50 grâce à DLSS 4. Ce n’est pas tout : des jeux comme Hogwarts Legacy et Star Wars Outlaws bénéficient également de la génération d’images supplémentaires. Cette technologie améliore la fluidité du gameplay et offre un niveau de détail supérieur.

NVIDIA a également annoncé une mise à jour pour DOOM: The Dark Ages. DLSS 4 améliore non seulement la qualité d’image, mais aussi la fluidité et les taux de trame. Cela offre une expérience de jeu encore plus immersive. De plus, des titres à venir comme Marvel’s Spider-Man 2 et Kingdom Come: Deliverance II profiteront bientôt de la génération multi-images. Cette technologie améliorera significativement les performances et la résolution.

Des mises à jour pour une expérience utilisateur optimale

Les mises à jour de pilotes et de l’application NVIDIA ne se limitent pas à la simple amélioration des performances de jeux. L’application NVIDIA introduit des fonctions avancées, comme le DLSS 4 Overrides. Cette option permet aux utilisateurs de débloquer les fonctionnalités de Multi Frame Generation, même dans des jeux qui n’ont pas encore été mis à jour pour cela. Le DLSS 4 transforme également les performances vidéo grâce à une gestion optimisée des vidéos HDR et à la mise à jour des vidéos à la résolution native du moniteur.

NVIDIA a également mis à jour son NVIDIA Broadcast, un outil très apprécié pour les créateurs de contenu, avec deux nouveaux effets IA. Le Studio Voice améliore la qualité sonore, tandis que le Virtual Key Light permet un éclairage homogène pour les vidéoconférences et les livestreams. Ces ajouts offrent une qualité professionnelle sans avoir besoin d’équipements coûteux.

NVIDIA Smooth Motion : plus de fluidité pour tous

NVIDIA continue de peaufiner l’expérience de jeu avec son nouveau modèle IA, NVIDIA Smooth Motion. Ce modèle ajoute une image entre deux images rendues. Cela améliore la fluidité des jeux qui n’utilisent pas encore la génération d’images. Disponible sur les cartes GeForce RTX 50, cette fonction vise à offrir un gameplay encore plus agréable, particulièrement dans les jeux où chaque image compte.

Les GeForce RTX 5090 et 5080 avec DLSS 4 révolutionnent le gaming sur PC. Elles offrent des performances exceptionnelles et une qualité d’image inégalée. Ces mises à jour renforcent la position de NVIDIA comme leader des technologies graphiques. Elles redéfinissent les standards du jeu vidéo grâce à des innovations constantes.

