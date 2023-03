Flasher une carte graphique : le guide complet

La carte graphique joue un rôle important dans la performance d’un PC gamer. Pour qu’elle puisse effectuer son travail avec plus d’efficacité, elle a besoin d’être flashée.

La mise à jour du BIOS d’une carte graphique est utile pour optimiser la performance d’un ordinateur. L’opération à réaliser est relativement complexe. Il est essentiel de posséder certaines connaissances en la matière avant de s’y lancer. Il faut également prendre certaines précautions et suivre étape par étape la procédure à engager.

Qu’est-ce qu’un BIOS d’une carte graphique ?

Avant toute chose, il convient de préciser que la carte graphique, également appelée « carte vidéo » sert principalement à transmettre les données traitées à l’écran du moniteur sous forme d’images. Il s’agit de l’élément qui exécute les calculs et les traitements nécessaires au bon fonctionnement d’un ordinateur. Plus ce composant est performant, plus les vidéos ainsi que les photographies affichées sont fluides et détaillées.

« BIOS », lui, est l’abréviation de « Basic Input-Output System ». Il se définit comme un programme qui permet de mettre en marche le système de la machine. Il a également pour mission de gérer la transmission des données entre l’unité centrale de traitement et les différents périphériques. Autrement dit, il assure la bonne connexion des composants principaux avec la souris, le clavier, la webcam, le microphone, etc.

Pour quelles raisons flasher le BIOS de sa carte graphique ?

La mise à jour du BIOS d’une carte graphique permet de résoudre certains bugs et erreurs logicielles. Elle peut également être effectuée pour activer certaines fonctionnalités inédites et pour régler certains problèmes d’incompatibilité. En quelques mots, elle est utile pour optimiser la performance d’un ordinateur.

Quelles sont les précautions à prendre ?

Si vous faites une fausse manipulation, vous risquez de perdre totalement l’usage de votre carte graphique. C’est la raison pour laquelle vous devez prendre quelques précautions avant de lancer l’opération de flashage. D’abord, vous devez vous assurer que votre boîtier est bien ventilé et que le système de refroidissement de votre unité centrale fonctionne correctement. Il faut que vous gardiez à l’esprit que les cartes vidéo disposent généralement de deux options de BIOS. Vous avez intérêt à vous renseigner sur les spécifications techniques de la version du BIOS de la carte graphique que vous possédez. Consultez les avis sur Internet et vérifiez si le flashage de celle-ci peut vraiment fonctionner.

Aussi, il vous est conseillé d’effectuer une sauvegarde de votre ROM actuelle avant de réaliser l’opération. La batterie de votre ordinateur doit être suffisamment chargée et si ce n’est pas le cas, reliez-la au secteur. En cas de problème, il peut être utile d’avoir une autre carte graphique sous la main.

Quelles sont les étapes à suivre ?

D’abord, vous devez télécharger, installer et lancer TechPowerUp GPU-Z sur votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser cet outil pour voir la version du BIOS de votre carte graphique. Faites la sauvegarde de votre ROM actuelle avec lui. Ensuite, vous aurez besoin de vous procurer AMD ATI Flash afin de télécharger le dernier BIOS à jour. Celui-ci doit être flashé sur le même outil. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Load Image » et de sélectionner le BIOS qui vient d’être téléchargé sur l’ordinateur. Lorsque les détails de celui-ci s’affichent, cliquez sur « Program » et attendez que le processus soit terminé. Puis, il ne vous reste plus qu’à redémarrer votre machine.