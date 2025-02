Top des meilleures chaînes YouTube de test d’objets connectés

Les objets connectés (IoT) font désormais partie intégrante de notre quotidien. Des montres intelligentes aux thermostats intelligents, en passant par les assistants vocaux, ces dispositifs bouleversent nos habitudes. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces technologies de pointe, les plateformes de partage de vidéos regorgent de bonnes adresses. Des vulgarisateurs démystifient et expliquent le fonctionnement des IoT au grand public. Si vous recherchez la meilleure chaîne YouTube de test d’objets connectés, ne cherchez pas plus loin. C’est par ici !

5. Waya Tech

Créée par Waya Sorcier en 2020, Waya Tech est une chaîne YouTube francophone spécialisée dans les objets connectés. Avec moins de 1000 abonnés pour l’instant, elle propose des contenus variés, allant des tutoriels d’installation aux configurations de divers appareils. Les séquences mettent au parfum des dernières tendances et innovations IoT. Parmi ses vidéos populaires, on trouve « 3 minutes pour comprendre…les objets connectés (IoT) », une vidéo pédagogique expliquant les bases des objets connectés. Autre succès de la chaîne, « Waya Tech et son atelier d’objets connectés » met en évidence l’utilité des gadgets et appareils intelligents.

Sur cette chaîne, le ton des vidéos est à la fois didactique et engageant, avec un vocabulaire accessible, même pour les novices. Les formats proposés sont diversifiés, mais incluent toujours des explications simples qui aident à tout comprendre sans effort. L’utilisation judicieuse d’animations rend d’ailleurs des concepts techniques plus accessibles au plus grand nombre. Dans tous les cas, Waya Tech réussit à rendre la technologie IoT compréhensible et attrayante pour tous. En dépit du petit nombre d’abonnés, cette chaîne séduit par la qualité et la pertinence des contenus proposés. Nous lui accordons la cinquième place de ce classement.

4. The Things Industries

Quatrième de ce top5, The Things Industries est une ressource précieuse pour quiconque souhaite se familiariser avec les objets connectés. Fondée en 2015 par Johan Stokking et Wienke Giezeman, cette chaîne YouTube compte aujourd’hui plus de 19 700 abonnés. Elle s’adresse particulièrement à tous ceux qui s’intéressent aux réseaux de communication à longue portée, appelés LPWAN et LoRaWAN. Ces technologies ouvrent à diverses applications pratiques dans le cadre de l’IoT. Elles permettent, entre autres, de connecter des appareils qui consomment peu d’énergie sur de longues distances.

Les tutoriels de Wienke Giezeman et Johan Stokking sont assez faciles à suivre, même pour les débutants. Ils permettent de comprendre les bases de la mise en place de solutions IoT ainsi que les façons d’intégrer différents matériels. De plus, les revélations sur les tendances actuelles constituent une excellente source d’information pour rester au courant des développements récents.

Cette chaîne met de même en avant des interviews avec des experts pour donner une dimension humaine et professionnelle aux connaissances techniques partagées. Ses vidéos les plus populaires explorent des sujets comme l’installation de The Things Stack. Les deux compères abordent en outre l’intégration de services tiers via des webhooks. D’autres séquences portent également sur les avancées technologiques en matière d’IoT et les défis qu’elles posent.

3. Stacey on IoT

Journaliste reconnue dans le domaine des objets connectés et de l’IoT, Stacey Higginbotham anime une chaîne YouTube. Sa chaîne, Stacey on IoT, a été créée en 2017. Aujourd’hui, elle compte plus de 2 000 abonnés. Toutefois, le nombre de followers ne constitue pas le critère principal pour ce top 5. Nous trouvons que les analyses que cette passionnée d’IoT propose sont précises et utiles pour comprendre les enjeux liés aux objets connectés. Les rappels sur la sécurité des données sont fréquents. Pour aller au-délà des simples présentations ou de tests d’objets connectés, la journaliste apporte un regard critiques sur certains « gadgets ».

Le style de Stacey Higginbotham est conversationnel. Elle simplifie les concepts complexes avec des mots accessibles au plus grand nombre. Le ton adopté permet d’ailleurs de mieux comprendre les objets connectés sans stresser. De plus, les vidéos couvrent des sujets richement variés qui vont des matériels de domotique aux solutions industrielles.

Parmi les vidéos populaires sur la chaîne, il y a « Alexa (et la maison intelligente) peut-elle exister seule ?« , qui compte plus de 85 000 vues. A noter que la YouTubeuse voit les tendances en matière d’IoT d’un angle différent. Les aspects pratiques des objets connectés sont habilement traités. Dans sa vidéo « What is MQTT and How It Works », Stacey explique, entre autres, comment gérer la communication entre appareils. Les novices trouvent également des ressources utiles pour débuter, avec des tutoriels sur la configuration de capteurs.

Les amateurs expérimentés découvrent sur cette chaîne YouTube de test d’objets connectés des idées pour des projets plus avancés. Ils pourront, par exemple, approfondir l’optimisation des réseaux de capteurs. L’experte qui distille des conseils pratiques à sa manière mérite amplement une place dans le top3 de ce classement.

2. Microsoft IoT Developer

La prétendante au titre de la meilleure chaîne YouTube dédiée au test d’objets connectés n’est autre que Microsoft IoT Developer. Elle se focalise sur les plateformes et outils fournis par la firme américaine dans le cadre des appareils intelligents. Avec une riche bibliothèque de vidéos éducatives, elle est idéale pour les développeurs qui veulent approfondir leurs compétences avec Azure.

La qualité des tutoriels pratiques proposés est l’un des points forts de cette chaîne. Les vidéos montrent comment utiliser les services de cloud computing pour créer et gérer des dispositifs connectés. Les développeurs ont accès à des guides détaillés sur la configuration et l’utilisation des différentes fonctionnalités de la plateforme Azure. Certaines vidéos expliquent, par exemple, comment configurer IoT Hub.

De plus, plusieurs contenus se concentrent sur les principes de base, comme la connectivité et la sécurité. Ils offrent une vue d’ensemble des technologies impliquées. Des séries de vidéos explorent de même des sujets comme l’analyse des données en temps réel. Les développeurs peuvent également trouver des études de cas et des démonstrations de projets réussis, qui illustrent l’application pratique des technologies Azure. La chaîne propose aussi des interviews avec des experts de Microsoft, qui partagent des insights et des meilleures pratiques pour développer des solutions robustes et sécurisées.

1. TechnPlay

Lancée en mai 2021, TechnPlay est une chaîne française consacrée aux objets connectés, aux solutions IoT, aux produits technologiques et à leurs usages au quotidien. Elle propose des tests produits, des analyses techniques et des guides pratiques pour aider les spectateurs à comprendre et intégrer les nouvelles technologies connectées dans leur vie de tous les jours. C’est une approche qui met en lumière un secteur en pleine mutation tout en restant accessible à un large public.

La chaîne se concentre donc essentiellement sur l’évaluation des produits les plus récents, en mettant en lumière leurs performances, leurs points forts et leurs éventuelles limites. La chaîne couvre un large éventail de technologies, allant des caméras connectées aux robots aspirateurs, en passant par les écouteurs high-tech, les vélos électriques, les montres connectées, ou encore les casques de réalité virtuelle. Chaque vidéo offre une analyse détaillée et objective, ce qui permet aux spectateurs de mieux comprendre ces innovations et de faire des choix éclairés en fonction de leurs besoins.

La chaîne met un accent particulier sur la simplicité et la praticité. Cela rend les objets connectés accessibles à un large public, qu’il s’agisse des amateurs curieux ou des spécialistes aguerris. Cette approche claire et inclusive vaut à TechnPlay d’être souvent reconnue comme la référence incontournable en matière de tests d’objets connectés en français sur YouTube.

