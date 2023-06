Comment connecter vos appareils domotiques à Amazon Alexa

Bien que vous puissiez contrôler vos appareils domotiques via leurs applications individuelles, l’utilisation d’Alexa est bien plus pratique. En connectant Amazon Alexa à vos produits, vous pourrez leur donner des commandes vocales. De plus, l’application smartphone Alexa vous permet de visualiser votre maison connectée en un seul clic.

Intégration de votre maison intelligente avec Alexa et l’utilisation d’un Amazon Echo comme hub

Voici quelques conseils pour intégrer votre maison intelligente avec Alexa et utiliser un Amazon Echo comme hub. En effet, une configuration sans frustration facilite grandement les choses.

Amazon propose ce type de service sans désagrément pour la plupart des appareils compatibles avec Alexa. Pour vérifier si votre produit est pris en charge, rendez-vous simplement dans la section Appareils de l’application Alexa.

S’il n’est pas répertorié, vous pouvez facilement l’ajouter via le menu Appareils en sélectionnant l’option « Ajouter un appareil ».

Verrouillez et déverrouillez votre serrure intelligente avec Alexa

Si vous connecter Amazon Alexa, vous serez maintenant capable de verrouiller et déverrouiller votre serrure intelligente. Toutefois, il y a quelques étapes supplémentaires à finaliser pour activer cette fonctionnalité.

Accédez au menu Porte d’entrée de l’onglet Maison intelligente dans l’application Alexa, sélectionnez « Modifier et activez le déverrouillage vocal ». Vous devrez entrer un code PIN à quatre chiffres pour vérifier l’action de déverrouillage.

Visualisez les images de votre caméra de sécurité intelligente avec Amazon Echo Show

Si vous possédez un Amazon Echo Show, vous pouvez visualiser les images de votre caméra de sécurité intelligente. Certaines marques telles que Ring et Netgear proposent des Skills spécifiques pour cette fonctionnalité. Il vous suffit d’activer la Skill associée à votre caméra.

Ensuite, connectez Amazon Alexa et donnez une commande. Par exemple : « Alexa, montre-moi la caméra de la porte d’entrée ». Ainsi, vous pourrez voir les images sur l’écran de l’Echo Show.

Ajustez la température de votre maison avec des commandes vocales

Si vous disposez d’un thermostat intelligent compatible avec Alexa, vous pouvez ajuster la température. De plus, vous pouvez changer les modes (Maison, Absent, etc.) via des commandes vocales. Les commandes spécifiques sont disponibles dans le menu Thermostat de l’application Alexa.

Utilisez des prises intelligentes pour contrôler vos appareils existants

Les prises intelligentes sont un moyen pratique de rendre vos appareils existants connectables à Amazon Alexa. En plus d’acheter des appareils dotés de fonctionnalités intelligentes intégrées, vous pouvez associer des appareils plus anciens à des prises intelligentes.

Pour commencer, procurez-vous une prise intelligente compatible avec Alexa. Ensuite, suivez les instructions du fabricant pour la configuration. Enfin, donnez à chaque prise un nom représentant à la fois le nom de la pièce et le nom de l’appareil. Par exemple, « lampe de sol du salon ». Ensuite, vous pourrez donner des commandes à Alexa pour allumer ou éteindre les prises.

Utilisez votre Echo comme hub domotique pour simplifier l’expérience

Que vous débutiez dans la maison intelligente ou que vous ayez déjà plusieurs appareils connectés, utiliser votre Amazon Echo comme hub domotique simplifiera votre expérience. Avant même de vous en rendre compte, vous pourrez communiquer avec Alexa sans effort et contrôler facilement tous vos appareils domestiques connectés.