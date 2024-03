5 objets connectés très cons (et très utiles) : seriez-vous prêts à les acheter ?

Prêt à en découdre avec les objets connectés « cons » ? Voici quelques-uns qui vont certainement vous bluffer et pourquoi ne pas vous séduire en passant !

L'évolution de la technologie a conduit à une prolifération d'objets connectés « cons » ! De la ceinture intelligente au soutien-gorge intelligent, en passant par les semelles pour chaussures, ces gadgets visent à offrir commodité, confort et fonctionnalités révolutionnaires. Mais tiennent-ils réellement leur promesse ? Dans cet article, nous allons passer en revue quelques-uns de ces produits innovants qui attirent les consommateurs !

La ceinture intelligente de Welt

La ceinture intelligente de Welt, une entreprise dérivée de Samsung, offre une fonction de « détection de la démarche ». Ce dernier permet entre autres d'évaluer le risque de chute en se basant sur les habitudes de marche. En plus de sa fonctionnalité essentielle, la ceinture Pro se distingue par son design élégant en cuir et en métal. Il faut croire qu'il fait partie des objets connectés « cons » mais pratiques et stylées pour la sécurité des personnes âgées.

Le tire-lait Willow

Willow propose un système de tire-lait sans fil qui se glisse sous le soutien-gorge. Cette solution a été conçue pour un maximum de discrétion surtout pour les mères qui travaillent. La troisième génération de ce dispositif, présentée au CES 2020, offre une augmentation de la production de lait d'environ 20 % grâce à des mécanismes internes améliorés, connectés à une application via Bluetooth.

Les semelles Nurvv

Contrairement aux dispositifs traditionnels de suivi d'activité physique, les semelles Nurvv offrent des informations détaillées sur la façon de courir. Associées à une application, ces semelles connectées fournissent des conseils pour améliorer la forme et atteindre les objectifs de course, offrant ainsi une approche personnalisée et proactive pour les coureurs.

Le moniteur de bébé Lumi

Lumi, une startup associée à Pampers, a développé un dispositif de surveillance des bébés. Sa particularité ? Il se fixe à la couche de l'enfant ! Connecté à une application, ce dispositif surveille les informations environnementales et le sommeil de bébé. Les parents peuvent ainsi avoir une tranquillité d'esprit et une proactivité en cas de besoin. Si vous êtes à la recherche d'un moniteur bébé connecté, il faut croire que celui de Lumi pourra parfaitement répondre à vos besoins !

Les sous-vêtements Myant

Dans la catégorie des objets connectés « cons » mais qui peuvent sauver des vies, ces sous-vêtements de Myant sont incontournables. En effet, la start-up propose des sous-vêtements et des soutiens gorges intelligents dotés de capteurs. Ces derniers permettent d'enregistrer régulièrement le rythme cardiaque. Cela offre une surveillance constante qui peut être partagée avec les professionnels de la santé.

De plus, Myant a développé un moniteur pour les femmes enceintes. Ce dernier est capable de différencier le rythme cardiaque du fœtus et de la mère. Ce dispositif est parfait pour surveiller la grossesse à un stade avancé surtout chez les personnes qui enregistrent certaines difficultés.

Ces exemples illustrent la diversité des objets connectés « cons » qui répondent aux besoins spécifiques des consommateurs. Ils offrent des solutions innovantes et pratiques pour une variété de situations quotidiennes ou presque…