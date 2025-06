Découvrez la Tab X C : l’écran e-ink en version couleur

BOOX lance la Tab X C, une tablette couleur à encre électronique pensée pour conjuguer performance, sobriété et productivité. Un outil hybride et intelligent qui transforme le poste de travail mobile.

BOOX dévoile la BOOX Tab X C, une tablette couleur à encre électronique qui allie performance, design soigné et sobriété. Cette tablette s’adresse aux professionnels qui recherchent une expérience de travail mobile fluide et sans distractions. Elle révolutionne la productivité numérique. Elle est équipée d’un écran couleur e-ink de 13,3 pouces. Elle propose ainsi une solution ergonomique et durable pour les tâches quotidiennes.

Un design épuré pour une performance accrue

La BOOX Tab X C se distingue par sa silhouette ultra-fine de 5,3 mm et son design minimaliste, pensé pour offrir un confort visuel optimal en toute circonstance. Son écran couleur e-ink Kaleido 3 de 13,3 pouces propose une résolution de 150 PPP en couleur et de 300 PPP en noir et blanc. Il permet une lecture agréable des textes, des graphiques et des autres contenus visuels. L’éclairage frontal réglable assure une visibilité parfaite, quelle que soit l’intensité lumineuse de l’environnement. Cette tablette, idéale pour les professionnels, allie élégance et fonctionnalité. Elle se glisse aisément dans une valise ou un sac.

Une productivité sans limites

La BOOX Tab X C place la performance au cœur de son expérience utilisateur. Dotée d’un processeur octa-core, de 6 Go de RAM et de la technologie BOOX Super Refresh (BSR), elle garantit une réactivité impressionnante, même lors de l’exécution de tâches multitâches. Le mode écran partagé permet d’afficher plusieurs documents en même temps. Cette fonctionnalité rend la gestion de projets complexes plus fluide.

Avec des outils comme Smart Scribe pour la prise de notes et NeoReader pour annoter des PDF, la tablette propose un environnement de travail riche et interactif. Grâce à Android 13, elle offre également un accès complet au Google Play Store pour personnaliser chaque fonction selon les besoins spécifiques de l’utilisateur.

Une ergonomie pensée pour tous les usages

La BOOX Tab X C mise sur une ergonomie adaptable pour une utilisation optimale en toutes circonstances. Accompagnée du stylet InkSpire, elle permet une écriture fluide et précise, idéale pour les prises de notes ou les croquis. L’ajout d’un étui-clavier amovible permet de passer aisément du mode manuscrit à la saisie au clavier. Cette option offre une flexibilité totale aux utilisateurs. Cette tablette Boox devient ainsi un véritable poste de travail mobile, parfait pour ceux qui cherchent à travailler de manière fluide, sans distractions. Elle réduit la fatigue visuelle, ce qui favorise une concentration maximale et une meilleure gestion du temps.

