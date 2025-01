BOOX Note Max : une station de travail mobile au format A4

La BOOX Note Max débarque en Europe. Elle apporte une alternative puissante aux tablettes traditionnelles. Avec son écran de 13,3 pouces et sa technologie e-Ink avancée, elle offre un confort visuel optimal et des performances conçues pour la productivité.

Un écran de 13,3 pouces pour un confort visuel unique

La BOOX Note Max se distingue par son écran e-Ink Carta 1300 de 13,3 pouces. Ce format, équivalent à une feuille A4, répond parfaitement aux besoins des professionnels et des lecteurs avides de contenu. La technologie e-Ink garantit une qualité de lecture incomparable, avec des noirs profonds et des blancs lumineux. Sans rétroéclairage, l’écran limite la fatigue oculaire, même après plusieurs heures d’utilisation. Cette caractéristique place la Note Max parmi les tablettes les plus ergonomiques du marché pour une lecture prolongée.

Une performance taillée pour les usages intensifs

Dotée d’un processeur Octa-Core cadencé à 2,8 GHz et de 6 Go de RAM, la BOOX Note Max assure une fluidité remarquable. Sa technologie BOOX Super Refresh (BSR) optimise l’expérience utilisateur. Elle réduit la latence pour offrir une navigation et une écriture rapides.

La tablette fonctionne sous Android et permet l’accès complet au Google Play Store. Cette compatibilité élargit son champ d’utilisation pour rendre possible l’installation d’applications tierces pour des besoins variés. La BOOX Note Max redéfinit les standards des tablettes e-Ink grâce à des performances adaptées aux environnements exigeants..

Un design et des fonctionnalités au service de la productivité

Avec une épaisseur de seulement 4,6 mm, la Note Max se démarque par son élégance et sa légèreté. Son écran partagé permet de jongler entre plusieurs tâches, idéal pour les professionnels multitâches. En option, un clavier amovible transforme la tablette en une station de travail mobile. Cette flexibilité convient aussi bien à la prise de notes qu’à l’édition de documents. Elle renforce ainsi son attrait pour les utilisateurs nomades.

Déjà disponible en Europe, la BOOX Note Max est proposée au prix de 699,99 €. On peut se la procurer via la boutique en ligne de BOOX ou Amazon. Cette tablette allie ergonomie, performance et polyvalence. Elle semble être un outil prometteur pour les utilisateurs en quête de productivité et de confort visuel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



