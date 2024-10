Note Air4 C : Android 13 et écran Kaleido 3 au service de vos projets

BOOX, fabricant reconnu de dispositifs à encre électronique, dévoile la Note Air4 C, une nouvelle tablette couleur de 10,3 pouces, marquant une avancée notable en termes de performance et de confort d’utilisation. Avec une augmentation de puissance de 50 % par rapport au modèle précédent, la Note Air4 C ambitionne de transformer l’expérience de lecture, de création et de gestion de projets.

Une expérience visuelle réinventée avec Kaleido 3

La Note Air4 C se distingue par son écran à encre électronique Kaleido 3. Les améliorations apportées garantissent un confort visuel supérieur. C’est grâce à des blancs plus lumineux et des nuances de couleurs plus douces. Les taux de rafraîchissement accrus assurent une fluidité d’usage. C’est idéal pour la lecture, la création graphique ou la consultation de documents complexes. Ces innovations visent à offrir une expérience qui respecte le bien-être visuel tout en apportant une qualité d’affichage incomparable.

Équipée d’un processeur octa-core, la tablette affiche une performance 50 % supérieure à celle de la Note Air3 C. La combinaison de 6 Go de RAM et de la technologie BSR (BOOX Super Refresh) permet un usage sans ralentissement. C’est valable même en mode multitâche. Que ce soit pour la prise de notes, la gestion de projets ou la lecture de contenu riche, la Note Air4 C assure un flux de travail fluide et efficace.

Android 13 : une flexibilité optimale

Son microprogramme 4.0 améliore encore l’expérience utilisateur, avec des outils avancés pour la prise de notes, notamment un nouvel éditeur de formes et des modèles intelligents assistés par IA. Ces fonctions facilitent la structuration et l’organisation des idées, contribuant à un confort numérique accru. Fonctionnant sous Android 13, la Note Air4 C permet d’accéder à une multitude d’applications disponibles sur le Google Play Store. Elle est conçue pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs, qu’ils soient étudiants, professionnels ou créateurs. Avec des options de connectivité telles que BOOXDrop et des intégrations avec Google Drive, OneDrive et Onyx Cloud, la synchronisation et le partage de documents deviennent un jeu d’enfant.

Pour la première fois, une interface de type tablette est intégrée. Elle rend l’interaction encore plus intuitive et la personnalisation de l’écran d’accueil plus simple. Cette innovation souligne la volonté de BOOX de proposer une expérience utilisateur à la fois puissante et accessible.

Outil polyvalent pour révolutionner le quotidien

Avec une épaisseur de 5,8 mm et un poids de 420 g, la Note Air4 C allie élégance et praticité. Son design épuré, inspiré des versions antérieures, assure une prise en main confortable, même lors d’une utilisation prolongée. Cet équilibre entre légèreté et robustesse illustre la volonté de BOOX d’offrir une tablette à la fois performante et agréable à utiliser.

La Note Air4 C se positionne comme un compagnon indispensable pour la création, l’apprentissage et la gestion de projets. Elle embarque un écran e-ink couleur amélioré, des performances accrues et une flexibilité logicielle avec Android. Avec ce produit, je trouve que BOOX souhaite répondre aux attentes des utilisateurs modernes. Dès aujourd’hui, la Note Air4 C est disponible au prix de 549,99 € sur la boutique européenne de BOOX et Amazon. Avec la Note Air4 C, BOOX démontre une nouvelle fois son expertise dans l’univers des tablettes à encre électronique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

