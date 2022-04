E Ink dévoile l’écran couleur e-paper qu’on attendait tous sur nos tablettes

La dalle E Ink Gallery 3 parvient à conserver sa capacité à rendre 50 000 couleurs tout en augmentant considérablement sa vitesse.

E Ink Gallery 3 est une technologie innovante d’écran couleur e-paper destinée à alimenter les prochains e-readers. Elle représente une mise à jour majeure des lecteurs électroniques. Cette innovation technologique nous rapproche beaucoup plus de la tablette parfaite. La retrouverons-nous bientôt sur le prochain iPad ou la prochaine tablette Samsung ?

Des performances époustouflantes

E Ink Gallery 3 est une nouvelle version de papier électronique couleur. Elle n’est pas aussi jolie qu’un écran OLED, mais elle reste agréable à regarder. Sa vitesse est plus faible que celui de l’E Ink trouvé dans votre liseuse Kindle. Elle possède d’époustouflantes mises à niveau par rapport à ses anciennes versions.

Une poignée d’entreprises fabriquent des tablettes couleurs E Ink basées sur les autres technologies de couleur. On a ainsi le PocketBook Color, le Boox Nova3 Color, Kaleido… Kaleido était la première tentative d’E Ink dans ce domaine. Elle a été, dans l’ensemble, une expérience assez décevante.

La Gallery 3 semble éliminer certains des plus gros défauts de Kaleido. Au lieu de 4 096 couleurs, elle produit plus de 50 000 couleurs, le tout à 300 dpi. Aucun rétroéclairage ne semble nécessaire pour obtenir des couleurs accrocheuses. E Ink a toutefois affirmé que Gallery 3 intégrera une LED à l’avant pour réduire les émissions de lumière bleue.

Les versions précédentes étaient lentes. Les pages en couleur de la dernière version ont mis 10 secondes à charger. Gallery 3 quant à elle a mis 1 500 millisecondes soit 1,5 seconde. Il vous faut toutefois choisir le mode optimisant la qualité au lieu de la vitesse pour avoir cela. Ce temps tombe aux 350 ms si vous préférez la vitesse à la qualité.

La technologie E Ink concurrence celles OLED et LCD

Nous pouvons espérer que les produits couleurs E Ink concurrencent les technologies OLED et LCD. E Ink s’affiche mieux au soleil et dure plus longtemps sur une charge. Une tablette E Ink serait théoriquement idéale, notamment si la technologie de rafraîchissement des pages devient plus rapide. E Ink semble le penser aussi.

La firme a en effet publié deux vidéos de démonstration parallèlement à son annonce. L’une montre un écran E Ink se déployant comme la plupart des démos OLED enroulables. L’autre montre E Ink se plie comme certains smartphones Samsung.