Tentative de vol d’un Cybertruck : Une épopée vouée à l’échec pour un maladroit criminel

Le week-end dernier, un incident singulier a eu lieu dans la petite ville de Lincoln, Sussex County, Delaware. Corey Cohee, âgé de 41 ans, a dérobé un Cybertruck Tesla flambant neuf, déclenchant une série d'événements qui ont rapidement attiré l'attention des forces de l'ordre locales.

Le samedi matin, un résident de Lincoln a signalé le vol de son Cybertruck. La police de l'État du Delaware a rapidement répondu à l'appel, arrivant sur les lieux peu après 8 heures du matin. Grâce à l'application de suivi intégrée de Tesla, les autorités ont pu localiser le véhicule volé sans difficulté.

Une découverte surprenante

Les policiers ont retrouvé le Cybertruck sur un chemin de terre isolé. À leur grande surprise, le suspect était toujours à l'intérieur du véhicule, moteur en marche. Peut-être pensait-il que la robustesse et le design futuriste du Cybertruck le rendraient invulnérable. Cependant, dès que les forces de l'ordre se sont approchés, Cohee a décidé de fuir, déclenchant ainsi une poursuite.

La scène qui s'est déroulée par la suite paraîtrait sans doute comique à un observateur extérieur. Le Cybertruck, avec ses lignes angulaires et son poids massif dépassant les trois tonnes, se déplaçait maladroitement sur les routes non pavées, donnant l'impression d'un vaisseau spatial égaré dans la campagne américaine. Malgré les injonctions des policiers, Cohee a cependant continué à rouler.

Folie douce

La poursuite n'a finalement pas duré longtemps. Conscient de l'inévitabilité de son arrestation, Cohee a fini par s'arrêter de lui-même. Les policiers l'ont appréhendé sans résistance. Il a été placé en détention, sous caution de 4 002 dollars.

Cet incident met en évidence les difficultés liées au vol des véhicules modernes, au grand dam des voleurs, qu'ils soient amateurs ou non. Le Cybertruck de Tesla, avec son design unique, est non seulement facile à repérer, mais il est également équipé de technologies de suivi qui compliquent considérablement la tâche des voleurs. Le fait de vouloir dérober un tel véhicule en plein jour et d'espérer échapper aux autorités relève peut-être de la folie douce.

