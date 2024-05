Un fanatique de Tesla vérifie la fiabilité du cybertruck avec son doigt (et le regrette amèrement)

Attention : ne jamais tester la malle du Cybertruck de Tesla avec votre doigt au risque de recevoir cette belle leçon de vie !

Il y a les fans de Tesla, et puis il y a ceux qui sont prêts à mettre leur doigt en jeu pour tester la fiabilité du Cybertruck ! Dans une démonstration audacieuse de sa confiance envers le mécanisme de fermeture du coffre, un certain Joe Fay, a décidé de mettre à l'épreuve la réputation de sécurité du Cybertruck. « Il n'y a aucune chance que cela écrase votre doigt, n'est-ce pas ? » s'interroge-t-il. Une question qui l'a conduit à tester jusqu'où Tesla tient ses promesses !

Le Cybertruck de Tesla et le doigt ne font pas bon ménage !

Avec la rigueur d'un véritable scientifique, Fay a décidé de répondre aux vidéos devenues virales et dans lesquelles d'autres fanatiques se retrouvent avec le doigt écrasé par le Cybertruck de Tesla. Il voulait montrer que cela était impossible. Mais comme nous le savons tous, la curiosité du net-citoyen moyen a pris le dessus.

Il prend alors une brindille et teste l'effet de la malle. Comme on peut s'y attendre, elle coupe sans effort le bâton en deux. À ce stade, nous ne pouvons que nous émerveiller de l'extrême bravoure de Fay. « J'espère que mon doigt ne se cassera pas comme ça, mais on verra bien. » disait-il, avant de continuer par un élan de « Oui, allons-y » !

Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec le doigt ?

Sans se décourager, Fay pose son doigt à plat sur la carrosserie tandis que la porte du coffre s'abaisse. Une forte inspiration est suivie d'une longue série de hurlements, de miaulements et de glapissements. Entre temps, si vous êtes un passionné de doux sons de la nature, cette mélopée pourra vous bercer les oreilles !

« Je ne peux même pas bouger mon doigt, je l'ai peut-être cassé », gémit-il une fois libéré de la gueule de l'acier inoxydable de Tesla. Après cette expérience douloureuse, il est clair que la foi en la « Muskmobile » peut parfois être bien mal placée. Mais au moins, Fay a offert au monde une leçon précieuse : ne jamais sous-estimer la puissance d'un Cybertruck de Tesla, surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité de vos doigts !

