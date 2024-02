[BON PLAN] – Économisez gros sur la tablette Wacom Cintiq Pro, 354 euros de moins

Découvrez l’excellence créative avec la tablette Wacom Cintiq Pro 24. Profitez dès maintenant d’une offre exclusive, avec 14% de réduction et des facilités de paiement attractives. Libérez votre créativité sans compromis!

Offre exceptionnelle

Profitez dès maintenant d’une réduction de 14%. Le prix de la Wacom Cintiq Pro 24 est à seulement 2229,90 euros au lieu de 2583,90 euros. De plus, facilitez votre achat grâce à l’option de paiement étalé, vous pouvez acquérir cet outil de créativité exceptionnel en 24 versements mensuels de seulement 107,12 euros. Ainsi, ne tardez pas à profiter de cette opportunité unique.

Libérez votre potentiel créatif avec la tablette Wacom Cintiq Pro 24, la fusion parfaite entre technologie de pointe et créativité sans limites. Commandez dès maintenant et donnez vie à vos idées avec style et précision.

Focus sur la tablette Wacom Cintiq Pro, 24 touches

Créativité sans limites

Plongez dans un monde d’expression artistique avec la Wacom Cintiq Pro 24. Son écran numérique de 23,6 pouces offre un espace généreux pour créer sans entraves. Que vous soyez artiste ou designer professionnel, cette tablette vous offre une expérience immersive. Cet appareil est compatible avec les systèmes Windows et MacOS.

Stylet Wacom Pro Pen 2

Explorez de nouvelles dimensions créatives avec le stylet Wacom Pro Pen 2. Personnalisable et réactif, il offre 8192 niveaux de sensibilité à la pression et une reconnaissance d’inclinaison exceptionnelle. Sans pile ni batterie, ce stylet offre une expérience naturelle. Il suit chaque trait avec une précision sans égale.

Performance exceptionnelle

La Wacom Cintiq Pro 24 offre une résolution 4K époustouflante (3840 x 2160 pixels) et une précision des couleurs à 99% de l’espace colorimétrique Adobe RVB. Personnalisez votre flux de travail avec des menus radiaux, un clavier à l’écran et des boutons latéraux personnalisables. Tout à fait juste, cette tablette offre une expérience de création parfaitement adaptée à vos besoins.

Connectivité et partenariats professionnels

Connectez la tablette à votre Mac ou PC via USB-C ou l’adaptateur Wacom Link inclus. Bénéficiez de partenariats exclusifs avec Adobe et Sculptron qui offrent deux mois d’accès à Adobe CC PhotoPlan et trois mois d’accès à Sculptron. Ces outils sont essentiels pour les professionnels de la création.