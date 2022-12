Succès de « Mercredi » sur Netflix : un piège pour les abonnés ?

Et si le succès fulgurant de Mercredi, la série diffusée sur Netflix est un cadeau empoisonné pour les réalisateurs pour les prochaines années à venir ? Essayons de voir ensemble le revers de la médaille avant de s’en réjouir !

En battant les records d’audience depuis sa sortie sur Netflix, Mercredi a enregistré près de 341,2 millions d’heures de vues en une semaine. Un véritable record, dépassant largement le nombre de visionnage pour Stranger Things ou encore The Crown, l’autre grande nouveauté de cette fin d’année sur la plateforme.

La plateforme de streaming s’en réjoui, et on peut entendre de loin les bouchons de champagnes qui éclatent (y aura-t-il une saison 2 ?). Les acteurs de la série de Tim Burton se félicitent de cet exploit, sauf que la série signe le glas du petit écran. Explication.

Mercredi, une excellente idée pour la télévision ou presque ?

Tourner un long métrage sur Mercredi peut être une excellente idée pour la télévision. La série de Netflix est parfaitement exploitable. Bien que Jenna Ortega se soit surpassée dans son rôle en se glissant dans la peau de Mercredi, il faut croire que le jeu de chaque acteur frôle la perfection. La bande-son utilisé reflète parfaitement l’univers imaginaire de Tim Burton tout comme les costumes utilisés tout au long des tournages. La série est envoûtante, cela explique certainement le succès de Mercredi sur Netflix. Malgré tous ces points positifs, il faut reconnaître que la série n’a pas su s’échapper à certains pièges. Mais cela n’affectent pas l’amour des téléspectateurs pour Mercredi.

Des conséquences inévitables pour le petit écran !

Le succès de Mercredi sur Netflix a mis les barres très hautes. Bien que certaines critiques jugent la série comme médiocre, le fait est là. Elle a enregistré des millions d’heure de visionnage sur la plateforme de Streaming. Ce succès d’aujourd’hui peut toutefois provoquer des conséquences néfastes pour l’avenir du cinéma. En effet, la sélection des nouvelles émissions, films et séries en tout genre sera drastique. Tout le monde voudra égaler ou surpasser ces chiffres. Des réalisateurs jusqu’aux acteurs étudieront comment avoir le même succès que Mercredi sur Netflix. Bonne nouvelle direz-vous ? Cela tuera l’originalité puisqu’on ne misera plus que sur des valeurs sûres !

Exploitation des franchises cinématographiques déjà existante

L’exploitation des autres personnages des franchises sera mise à l’honneur tout comme pour le personnage de Mercredi dans le film La Famille Adams. L’objectif c’est de battre les records d’audience. On s’attend déjà à retrouver le personnage d’Inigio de The Princess Bride, Inigio Montoya dans un préquel retraçant la vie du maître d’arme. Il est aussi possible d’avoir une série sur Farbissina, présentant son ascension dans Dr Evil.

Et comme les personnages n’en manquent pas, pourquoi ne pas opter pour un spin-off sur le Seigneur Farquaad de Shrek. Cette série nous expliquera peut-être pourquoi le petit méchant déteste autant les personnages de contes de fées ! Un autre ouvrage qui peut être passionnant c’est une version d’Edward aux mains d’argent. Tim Burton pourrait imaginer la réponse à cette question que tout le monde se pose depuis toutes ces années : « comment fait Edward pour aller aux toilettes » ?

Des projets tués dans l’œuf sûrement

Les franchises seront exploitées et réécrites, peut-être dans toutes les sauces pour faire exploser le taux de visionnage. Si certaines séries pourront attirer l’intérêt des téléspectateurs, d’autres seront rejetés, jugés non crédibles. Mercredi a ouvert la voie vers l’exploitation sans scrupule de l’audience par les experts. Tous les personnages qui ont un soupçon de fandom seront mis à l’honneur. Cela pourrait nous mener tout droit vers la mort du 7ème art. Le cinéma tente de résister tant bien que mal aux spin-off, aux préquelles et aux tent-pole marketing. L’art cinématographique n’est plus le centre d’intérêt, tous tournent autour du nombre d’audience et des chiffres réalisés dès la sortie d’un film. C’est certainement pour cette raison que Netflix n’hésite pas à mettre un terme à un projet qui n’est pas financièrement avantageux. Les prochains ouvrages cinématographiques seront conditionnés par cette tendance, tuant l’art avec elle !

