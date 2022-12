Mercredi : Y aura-t-il une saison 2 à la série Netflix ?

Voici ce que l’on sait de l’avenir de Mercredi, une potentielle saison 2 de cette série Netflix.

La série Mercredi s’est rapidement hissée à la première place des dix émissions les plus visionnées en streaming. Elle a été généralement bien accueillie par les téléspectateurs et les critiques depuis sa diffusion la semaine dernière. Mais malheureusement, cela ne constitue pas une assurance de continuité chez Netflix. L’avenir de Mercredi est encore improbable, mais les créateurs de la série Alfred Gough et Miles Millar semblent espérer que leur série pourra continuer.

Mercredi, son éventuelle saison 2 selon ses créateurs

Dans une interview avec Empire Magazine, Alfred Gough a déclaré que lui et Miles discutent de l’éventuel futur de leur série. Ils sauraient déjà ce à quoi pourrait ressembler une potentielle saison 2. Ces deux comparses conservent cependant leur ouverture d’esprit, car ils veulent voir les réactions des gens à la première saison.

Ils voudraient inclure le reste de la famille Addams dans le voyage de Mercredi. La relation entre Mercredi et Morticia serait essentielle à la série. L’idée que Mercredi essaie de forger son propre chemin en dehors de la famille a une importance particulière pour toute la série. Ils veulent concentrer la série sur Mercredi, mais veulent également présenter la famille comme ils l’ont fait durant cette première saison.

Gough a aussi dit qu’ils verraient si Nevermore Academy devrait ou non avoir un nouveau principal. Gwendoline Christie a aussi fait allusion au possible retour de son personnage si la série est renouvelée. D’autant plus que la mise à terre de Larissa Weems n’a pas été affichée. Elle n’aurait pas accepté d’être dominée par quelque chose d’aussi banal que la mort.

Les attentes du public

Il y a la performance envoûtante de Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi Addams et la version quelque peu fraîche de la famille Addams. Ce serait bien dommage que Mercredi se termine après sa première saison. Il y a donc beaucoup de choses sur lesquelles une deuxième saison pourrait s’appuyer. Ortega est toutefois prêt à délaisser Mercredi et son éventuelle saison 2 si Netflix décide d’y mettre fin.On espère que Mercredi aura au moins une saison 2 sur Netflix. Le public s’attend à ce que ce ne soit pas la dernière fois que l’héroïne gothique apparaît à l’écran.