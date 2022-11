The Crown saison 5 : le vrai et le faux dans la série Netflix

The Crown avec la diffusion de sa saison 5 reste la proie des critiques notamment pour sa représentation de la famille royale.

On a eu droit à l’interview très critiquée de Panorama de la princesse Diana au supposé complot contre la reine. The Crown ne semble cependant pas avoir des scénarios trop scandaleux. D’autant plus que ses créateurs soutiennent qu’il s’agit d’un récit fictif d’évènements réels. Nous avons donc tenté de démêler quelques faits réels des fictions de la saison 5.

HMY Britannia

The Crown met en scène dans sa saison 5, les vacances de la reine Elizabeth II et du prince Philip sur HMY Britannia. Au début du premier épisode, le roi d’Edimbourg grommelle sur le coût de rénovation du yacht royal. Le yacht a même plus tard été mis hors service. C’est une histoire vraie.

La reine contre le prince Charles

The Crown nous rapporte aussi un fait assez troublant : le syndrome de la reine Victoria. Le public croyait que la reine en souffrait et qu’elle devait abdiquer en faveur de son fils, le prince Charles. On voit Charles discuter avec John Major, le Premier ministre de l’époque. Le sujet était comment encourager Sa Majesté à abdiquer sur la base des résultats du vote public. Le vote du Sunday Times a effectivement eu lieu. Toutefois, Major a publiquement nié avoir conspiré avec Charles pour renverser la reine. Cette scène est selon lui, un « ramassis d’absurdités ».

La liaison du prince Philip et Penelope Knatchbull

Ce scénario a eu des réactions négatives bien avant la sortie de The Crown, saison 5. Il n’y a en effet aucune preuve prouvant une quelconque infidélité du prince Philip durant les sept décennies de romance du couple. Certes, le prince Philip a souvent été qualifié d’hommes à femmes et était lié à de nombreuses célébrités. Cette liaison reste toutefois non prouvée.

Tampongate

Cette intrigue semble essentiellement farfelue. On y entend Charles dire à Camilla Parker Bowles qu’il souhaite se réincarner en son tampon. Malheureusement pour Charles, cela s’est réellement produit. C’était scandaleux que même Dominic West qui joue le rôle du prince, a émis quelques réserves sur sa reconstitution.

Les enregistrements secrets de la princesse Diana

The Crown parle aussi de la fin du mariage de Charles et de la princesse Diana dans sa saison 5. Au cours de cette période, Diana enregistre secrètement des bandes pour le livre révélateur d’Andrew Morton : « Diana : Her True Story ».

Diana a complètement rompu avec le protocole royal en s’impliquant dans l’écriture du livre de Morton. Elle y détaille ses problèmes de santé mentale et ses relations tendues avec Charles et sa famille.

La liaison entre la princesse Diana et Hasnat Khan

Cette liaison extraconjugale avec Hasnat Khan est vraie même s’il n’existe aucune preuve l’étayant. Elle a duré de 1995 à 1997.

Les freins de voiture cassés de la princesse Diana

C’est incontestablement la scène la plus choquante de The Crown, saison 5 notamment, car Diana est morte dans un accident de voiture. On y voit la princesse Diana paniquer à l’approche d’un feu de signalisation. Ses freins ne répondent pas. Effrayée et soupçonnant un acte criminel, elle décide de changer de voiture. Cette scène vise à mettre en exergue l’état de paranoïa accru de Diana dans les années précédant son décès. Aucune preuve ne prouve cependant que cette scène a vraiment eu lieu dans la vraie vie.

Découvrez donc tous les scénarios et bien plus encore en visualisant en streaming The Crown, saison 5 sur Netflix.