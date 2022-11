The Crown : qui était vraiment Hasnat Khan, l’amant secret de Diana ?

La nouvelle saison de The Crown introduit Hasnat Khan, le cardiologue qui serait le véritable amour de la princesse Diana.

La cinquième saison de The Crown fait partie des nouveautés de novembre sur Netflix et, elle est donc aussi ouverte à toutes les critiques. Elle porte sur le mariage chaotique de l’actuel roi Charles et de son ex-femme, la princesse Diana. Cette saison parle également de la santé mentale et de la vie amoureuse de Diana après Charles. Le Dr Hasnat Khan est l’un des visages marquants de la vie amoureuse de Lady Di, elle l’aurait même qualifié comme son âme sœur.

The Crown : Hasnat Khan, que représentait-il pour la princesse Diana ?

La cinquième saison présente un nouveau visage en la personne de Hasnat Khan dans son septième épisode. Ce médecin britannique d’origine pakistanaise est un chirurgien cardiaque et pulmonaire. Il travaillait à l’hôpital Royal Brompton où il rencontra Diana qui rendait alors visite au mari de son amie Oonagh Toffolo. Diana a ensuite pris l’habitude de se rendre à cet hôpital sur plusieurs semaines, jusqu’au moment où ils sont devenus amis.

Certains rapports suggèrent qu’il aurait été la première personne dont la princesse Diana est tombée amoureuse après la fin de son mariage. C’est une relation assez discrète. Les proches de la princesse ont toutefois révélé qu’elle l’appelait le seul amour de sa vie.

Était-ce une relation sérieuse ?

Comme tous leurs proches l’ont déclaré, Diana et Hasnat sont restés très discrets sur leur relation, mais il semble que c’était très sérieux. À un moment donné, la princesse Diana aurait même eu envie de l’épouser et de fonder une famille avec lui. Les choses étaient si sérieuses que le prince de Galles lui-même se serait déplacé au Pakistan pour rencontrer la famille de Hasnat.

Un jour, Diana aurait même demandé à son majordome de lui chercher un prêtre qui pourrait bénir son union avec Khan. Elle l’aurait même déjà présenté à ses deux fils William et Harry.

La fin de la relation entre Diana et Hasnat dans The Crown et dans la vrai vie

La vraie raison de leur rupture reste inconnue. Certaines sources avancent que Khan craignait de ne pas pouvoir vivre normalement si sa relation avec Diana venait à devenir publique. Ils auraient essayé de nombreuses options, mais rien n’aurait véritablement fonctionné. Finalement, ils ont rompu en 1997, juste quelques mois avant son décès.