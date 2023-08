Scorpio X1 : après 2 ans d’attente, le maxi scooter électrique pointe enfin son nez !

Scorpio Electric a annoncé une avancée majeure pour son futur maxi scooter électrique, le X1. La société a en fait révélé qu’elle était en train de terminer les modèles de prototypes de préproduction (PPR) pour les tests finaux.

En novembre 2021, la start-up singapourienne Scorpio Electric a dévoilé son premier maxi scooter, le X1. À l’époque, encore sous forme de concept, le maxi Scorpio X1 se présente comme une évolution des scooters électriques. Lors de la conférence Nexus Europe 2023 à Madrid, Scorpio Electric a expliqué que le prototype de pré-production (PPR) de son scooter X1 était sur le point d’être achevé.

Scorpio X1 : le premier maxi scooter sera dévoilé en novembre à l’EICMA

Scorpio Electric a fait savoir, lors de la conférence Nexus Europe 2023 que la phase de pré-production de son maxi scooter Scorpio X1 était en cours d’achèvement. En fait, le prototype de pré-production représente la dernière étape avant que ce maxi scooter n’entre en production de masse. En ce qui concerne la fabrication, elle est réalisée en collaboration avec la société chinoise Shenzhen BYD Electronics.

Par ailleurs, Scorpio prévoit de dévoiler son maxi scooter électrique, le X1, au public à l’occasion de l’EICMA. Il se tiendra du 7 au 12 novembre 2023 à Milan, en Italie. En termes de disponibilité, ce modèle devrait être commercialisé en 2024. Mais, à condition que les tests et la certification se déroulent sans encombre.

Du côté de spécifications, le maxi scooter électrique Scorpio X1 ne diffère pas beaucoup des autres deux-roues électriques proposés sur le marché. En revanche, il bénéficie d’une puissance nettement supérieure. Son moteur électrique est d’une puissance de 10 kilowatts, soit environ 13 chevaux. En termes de performances, il se compare aux scooters 125 cm3 à essence. Toutefois, ses performances réelles devraient être bien supérieures. En effet, les moteurs électriques produisent une puissance maximale sur toute la plage de régime. La vitesse maximale du scooter se limite donc à 105 km/h.

Un maxi scooter à 200 km d’autonomie

Sur le plan technologique, le Scorpio X1 dispose d’une batterie lithium-ion de 72 V / 5 kWh. Cette dernière offre une autonomie impressionnante de 200 km en une seule charge. Il faut environ trois heures pour charger la batterie à 90 %, à l’aide d’un chargeur CA de type 2 de 1,5 kW.

Ce maxi scooter électrique profite d’une fourche télescopique à l’avant et d’un monoamortisseur à l’arrière. Il dispose d’un système de freinage à disque hydraulique à l’avant et à l’arrière. Pour compléter le tout, ce deux roues électrique comporte de série un éclairage à LED, un pare-brise et des sièges passagers.

Trois modes de conduite sont disponibles – Eco, Urban et Sport – ainsi qu’une aide au recul pour faciliter le stationnement. Un écran TFT-LCD affiche toutes les informations nécessaires. De plus, il est possible de se connecter à un smartphone pour :

localiser le scooter, naviguer, être alerté en cas de vol, connaître le niveau de la batterie.

Scorpio indique sur son site web que le X1 devrait être vendu en 2024, à environ 8 800 euros.