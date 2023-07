Le scooter électrique ZEWAY débarque à Bordeaux avec sa batterie échangeable

C’est au tour de Bordeaux d’accueillir le scooter électrique ZEWAY. Découvrez tous ses avantages avec sa batterie échangeable.

Le déploiement en province du scooter électrique personnel ZEWAY se poursuit. 2 ans après son lancement parisien et un passage à Nice, le deux-roues avec sa solution unique de batterie échangeable en 50 secondes arrive dans la métropole bordelaise. Rappelons que cette dernière travaille sur sa politique de transport durable depuis plusieurs années.

ZEWAY s’affranchit des contraintes de la recharge de batterie. Cela en proposant une autonomie supérieure à 5 heures et un accès à une prise. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une durée illimitée, grâce à la coopération stratégique d’un réseau de 10 stations d’échange de batteries.

Pour précision, ces stations seront progressivement mises en place à Bordeaux et ses communes proches d’ici la fin de la saison estivale. Celles-ci se trouveront chez des partenaires stratégiques comme Monoprix, BNP Paribas, ESSO ou TotalEnergies.

Par ailleurs, les premières stations de recharge ZEWAY sont déjà opérationnelles. Elles ont permis aux Bordelais de tester le concept de recharge instantanée par échange de batterie. Les premiers usagers ont ainsi explorer les joies de la trottinette électrique sans retenue.

Le scooter électrique ZEWAY a fait ses preuves

ZEWAY constate aujourd’hui que son audience a enregistré plus de 200 000 remplacements de batteries. De plus, ses partenaires BNP Paribas, Monoprix, ESSO, TotalEnergies, Effia et Laundry Network ont ​​installé un réseau de stations de commutation avec plus de 5 000 remplacements hebdomadaires, couvrant actuellement la capitale parisienne et sa proche banlieue, ainsi que Nice dernièrement.

La série ZEWAY propose 6 modèles de scooters électriques personnels pour répondre à différents usages :

swapperOne et swapperX , équivalent 50cc

, équivalent 50cc swapperX+ , équivalent à 125cc

, équivalent à 125cc swapperTriango+ , tricycle équivalent 125cc

, tricycle équivalent 125cc swapperXPro et swapperXPro+ pour les professionnels (flotte commerciale, aftermarket ou livraison du dernier kilomètre)

Quel que soit le modèle choisi, l’abonnement tout compris (à partir de 130 euros TTC par mois) comprend de nombreux services : location de scooter électrique personnel avec kilométrage et remplacement de batterie illimités, assurance tous risques égale, assistance, maintenance et application mobile pour vous guider jusqu’à la station la plus proche.

Par ailleurs, l’abonnement dispose de différentes formules d’engagement (3 ans, 1 an ou sans engagement).

Il faut seulement 50 secondes pour remplacer la batterie du scooter électrique ZEWAY.

Bordeaux développe son service de mobilité éco-responsable avec ZEWAY

La municipalité bordelaise applique une politique de décarbonation des transports publics. Les tramways utilisent de l’électricité verte, la plupart des bus utilisent du GNV et du gaz naturel pour les véhicules. De plus, des bus à hydrogène seront testés, et le RER Métropolitain sera déployé.

D’autre part, l’offre de vélos électriques s’est fortement développée et la zone de paix (zone piétonne, zone 30 et zone de rencontre) s’est multipliée. Aujourd’hui, 2 fabricants de scooters électriques proposent des flottes de scooters électriques en libre-service.

Avec sa solution innovante et unique en Europe, ZEWAY complète ce service de mobilité durable. Cela permet alors aux Bordelais de posséder un scooter électrique personnel à un prix compétitif et de bénéficier d’une borne d’échange avec recharge instantanée et kilométrage illimité. Où qu’ils soient, les usagers pourront trouver des stations de recharge dans un rayon inférieur à 2 km.

Le scooter électrique ZEWAY est la solution parfaite pour accompagner la transition vers l’électrique des Bordelais, particuliers ou professionnels. Celle-ci répond aux attentes des utilisateurs réguliers de trottinettes en libre-service souhaitant bénéficier du confort d’un scooter électrique personnel à un prix compétitif.

Cette solution convient plus largement à tous ceux qui recherchent une mobilité décarbonée, fluide et sans contrainte.

À propos de ZEWAY

ZEWAY a été fondée par deux entrepreneurs expérimentés dans le domaine des énergies renouvelables. Après avoir co-fondé Solairedirect, un leader mondial de l’industrie photovoltaïque (racheté par un grand groupe énergétique) et développé avec succès l’énergie solaire, l’équipe a décidé de se lancer dans un nouveau défi en faveur de la transition énergétique : devenir un leader dans le domaine de la mobilité urbaine “zéro émission”.

En mars 2020, ZEWAY réalise une première levée de fonds à hauteur de 15 millions d’euros auprès d’acteurs clés investissant dans les solutions de mobilité éco-urbaine : Demeter Partners, Allianz France et NCI.

En 2023, une seconde levée de fonds auprès d’autres acteurs permet de réunir près de 27 millions d’euros : Banque des Territoires, ADEME Investissement, Matmut Innovation et Business Angels.

« Avec notre arrivée à Bordeaux, le scooter électrique ZEWAY franchit un nouveau cap. Celui de notre déploiement géographique à d’autres villes françaises que Paris grâce au réseau bordelais de stations d’échange de batteries installées chez nos partenaires historiques », se sont ravis les cofondateurs de la marque.