Zeway officialise le prix de son scooter électrique 3 roues ! 

Découvrez ci-dessous les prix et les caractéristiques techniques du nouveau scooter électrique Zeway. Annoncé en octobre 2022 lors du salon automobile, le SwapperTriango+ est désormais commercialisé.

En France, de nombreuses entreprises contribuent à accélérer la transition vers l’électrique. Zeway s’efforce à cet égard de renforcer sa présence sur le marché, notamment dans le domaine des cyclomoterurs et scooters électriques. Après le SwapperX+, son premier scooter électrique 125cc, la marque se lance dans le domaine des scooters à trois roues avec le SwapperTriango+. Comme les autres modèles Zeways, il est disponible en location uniquement.

Une formule à 205 € TTC par mois

Comme on pouvait s’y attendre, le nouveau scooter électrique ZEWAY est proposé au prix de 205 € TTC par mois, assorti de 36 mois d’engagement et sans limitation de kilométrage. Ce tarif « tout inclus » comprend notamment le scooter, son assurance, son entretien et un accès illimité et gratuit à toutes les plateformes d’échange de batteries

Il existe également une formule « sans engagement ». À 250 € TTC par mois, elle est plus coûteuse. Le scooter peut être restitué sans délai.

Une quarantaine de Stations pour repartir rapidement

Bien que le prix de l’abonnement du scooter électrique soit plutôt cher, Zeway tire sa force de son système de batterie échangeable. De fait, les utilisateurs ayant choisi le SwapperTriango+ ont accès à un réseau étendu de stations de recharge de batteries. En effet, la société compte 40 points d’échange répartis dans des endroits stratégiques de Paris et de ses environs. Notamment auprès de BNP Parisbas, Esso, et Monoprix. Depuis peu, on trouve également un hub de recharge chez EFFIA.

Ainsi, l’utilisateur n’a qu’à s’arrêter, retirer la batterie vide et la déposer chez le distributeur, pour ensuite récupérer une autre rechargée. Ce procédé permet de réduire les temps d’attente pour un rechargement complet ou partiel. De plus, cet échange se fait très rapidement : le fabricant indique que la durée de cette manipulation ne dépasse pas les 50 secondes.

Trois-roues électriques parfaits pour les déplacements urbains

En France, les scooters à trois-roues sont très populaires, car ils offrent une stabilité accrue et la mobilité urbaine d’un scooter. Les rendre électriques ajoute à leur attrait, ce que Zeway espère faire avec le SwapperTriango+. Équivalent 125cc, le SwapperTriango+ bénéficie d’un moteur électrique de 5kW permettant de se déplacer à une vitesse maximale de 80 km/h. Le Zeway promet, sur sa fiche technique, 60 km d’autonomie entre deux échanges. Sans oublier sa capacité à accélérer à 45 km/h en cinq secondes. Par ailleurs, ce scooter électrique propose 3 modes de conduite ainsi qu’une marche arrière. Le SwapperTriango+ pèse environ 106 kg sur la balance.

Il repose sur des pneus de 14 pouces se caractérisant par un système de freinage combiné avant et arrière.