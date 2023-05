Ce scooter électrique d’e-Sprinto promet 140 km d’autonomie

La start-up indienne de deux-roues électriques e-Sprinto a dévoilé son scooter électrique à grande vitesse, Amery. Selon le communiqué de l’entreprise, Amery a été conçu pour offrir un mode de transport économique et élégant aux cyclistes urbains.

Êtes-vous prêt à découvrir le futur de la conduite ? Amery d’e-Sprinto est le scooter électrique parfait pour ceux qui veulent rouler avec style sans sacrifier la performance. Il a ses capacités de vitesse et son engagement en matière de sécurité, vous pouvez rouler en ville avec facilité et confiance. De plus, son moteur électrique respectueux de l’environnement vous permet de rouler la conscience tranquille.

Le scooter électrique Amery révolutionne les modes de déplacement urbains

Amery est conçu pour les cyclistes urbains unisexes âgés de 20 à 35 ans. Il devrait être lancé au mois de juin 2023. Ce scooter électrique a suscité l’intérêt des consommateurs soucieux de l’environnement et des amateurs de scooters électriques. Grâce à sa vitesse impressionnante, à ses dispositifs de sécurité avancés et à ses performances inégalées, Amery pourrait établir une nouvelle norme en matière de mobilité urbaine.

En effet, Amery peut atteindre une vitesse de 65 km/h, ce qui le rend l’un des scooters électriques les plus rapides sur le marché actuel. Son autonomie de 140 km lui permet de vous emmener plus loin que jamais avec une seule charge.

Côté esthétique, son design classique lui confère une allure vintage intemporelle qui ne manquera pas d’impressionner. Grâce à des fonctionnalités telles que l’Eco/City Power et le mode Reverse, Amery est un moyen de transport facile et accessible, n’importe où, n’importe quand.

Avec sa télécommande de verrouillage, vous pouvez être sûr que votre scooter est toujours en sécurité. Recharger votre téléphone ou tout autre appareil mobile pendant vos déplacements grâce à la prise de recharge mobile pratique de l’Amery.

Sans oublier que la marque prévoit de proposer un prix de lancement pour les 100 premiers clients.

e-Sprinto a annoncé son intention de lancer quatre produits en 2023

L’e-scooter Amery sera le premier des quatre modèles électriques que l’entreprise prévoit de lancer en 2023. e-Sprinto est très fier de son engagement en faveur de la qualité et de l’innovation, et le scooter électrique Amery en est la preuve. Alors que le paysage urbain continue d’évoluer et que la demande de solutions de transport durable augmente, l’Amery a été conçu pour répondre aux besoins des citadins.

En effet, les ingénieurs et les designers de l’entreprise ont mis toute leur expertise et leur passion dans le développement de ce produit. Plus encore, ils sont persuadés qu’il répondra aux attentes des citadins et qu’il les dépassera grâce à son design épuré, sa vitesse et ses performances impressionnantes. Ses systèmes de sécurité haut de gamme ont de quoi séduire les amateurs de deux roues.

Les nouveaux modèles s’adresseront aux segments B2B et B2C. Le quatrième modèle de la gamme sera le Sprinto HS.Le fabricant commercialise actuellement des scooters électriques à vitesse lente, notamment le e-Sprinto et le e-Sprinto BB.