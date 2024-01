[BON PLAN] – Surpassez vous en musique avec le piano Schubert Subi 88 MK II

En 2022, le Schubert Subi 88 MK II se démarque en tête du classement des pianos numériques. Doté de 88 touches, 360 sons, 160 rythmes et 80 morceaux de démonstration, il comble les musiciens débutants et expérimentés. Découvrez le chef-d’œuvre de Schubert dans cette revue exclusive.

Une réduction exceptionnelle : ne payez que 508,24 euros !

En ce moment, profitez d’une offre exclusive sur le piano numérique Schubert Subi 88 MK II. Bénéficiez d’une réduction de 5%, ce qui ramène le prix à seulement 508,24 euros au lieu de 534,99 euros. Offrez-vous la qualité sonore exceptionnelle de Schubert à un prix imbattable.

Le Schubert Subi 88 MK II est bien plus qu’un instrument de musique. Avec 88 touches, 360 sons, 160 rythmes et 80 morceaux de démonstration, il ouvre un monde de possibilités musicales pour les débutants et les musiciens confirmés.

Des caractéristiques étonnantes pour développer votre talent

Sonorités variées : Avec 360 instruments différents, explorez une gamme infinie de sons pour exprimer votre créativité musicale.

Avec 360 instruments différents, explorez une gamme infinie de sons pour exprimer votre créativité musicale. Touches sensibles à la frappe : Les 88 touches du Subi 88 MK II offrent une sensibilité exceptionnelle pour un jeu expressif.

Les 88 touches du Subi 88 MK II offrent une sensibilité exceptionnelle pour un jeu expressif. Effets personnalisables : Ajoutez de la réverbération, du chorus et explorez une variété d’effets pour personnaliser votre son.

Ajoutez de la réverbération, du chorus et explorez une variété d’effets pour personnaliser votre son. Enregistrement multipistes : Enregistrez vos morceaux en utilisant la piste unique ou multipistes pour créer des compositions complexes.

Enregistrez vos morceaux en utilisant la piste unique ou multipistes pour créer des compositions complexes. Accompagnement automatique : Laissez le piano générer automatiquement des accompagnements d’accords pour enrichir votre jeu.

Laissez le piano générer automatiquement des accompagnements d’accords pour enrichir votre jeu. Connexion polyvalente : Branchez le piano à votre système Hi-Fi, à une clé USB, une tablette, ou un PC grâce à ses multiples options de connectivité, y compris MIDI IN/OUT et MIDI USB.

Un son authentique et une connectivité sans limite

Les haut-parleurs intégrés du Schubert Subi 88 MK II sont époustouflants, mais vous pouvez également le connecter à un système Hi-Fi pour une qualité sonore exceptionnelle. La sortie MIDI vous permet aussi de connecter le piano à des logiciels de séquenceurs ainsi qu’à d’autres appareils pour une expérience musicale complète.

Jouez à tout moment, en toute discrétion !

Grâce à la connexion casque, vous pouvez jouer de la musique à n’importe quelle heure sans déranger vos voisins. Les pianos numériques Schubert sont conçus pour l’apprentissage, la composition, l’improvisation et l’interprétation, que vous soyez débutant ou musicien confirmé.

Ne manquez pas cette opportunité unique d’acquérir le piano numérique Schubert Subi 88 MK II à un prix exceptionnel. Commandez maintenant et laissez la musique vous inspirer !