Renault renforce son engagement en matière de véhicules hybrides avec le nouveau moteur E-TECH 200 Ch

Renault, leader reconnu dans le domaine du véhicule électrique, franchit une nouvelle étape significative avec le lancement de sa seconde génération de moteur hybride E-TECH. Cette innovation, forte d’une puissance de 200 chevaux, représente un bond en avant pour la marque, s’inscrivant dans son expertise acquise tant en Formule 1 que dans le développement de véhicules électriques.

La deuxième génération de la motorisation E-TECH

La première génération de la motorisation E-TECH, introduite en 2020 avec 140 chevaux, a déjà démontré son efficacité, notamment dans les modèles Clio et Captur. Les experts ont salué l’efficience énergétique de ces véhicules et leur capacité à réaliser d’importantes économies de carburant. En 2021, le modèle Arkana a rejoint la gamme, avec des ventes de la version hybride surpassant rapidement celles des versions à essence, représentant près de 60% des ventes totales en 2022.

Innovation dans la puissance et l’efficiabilité

Le nouveau moteur thermique de la motorisation E-TECH, un 3 cylindres ultra-efficient, est une évolution majeure. Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences des véhicules hybrides, il vise toutefois à optimiser la puissance, le confort d’utilisation, et l’efficacité énergétique. Cette ambition, exprimée par Luca de Meo, Directeur Général de Renault, de créer « le meilleur moteur hybride du monde », a été le moteur de ce développement.

Renforcement de la performance et de l’effet environnemental

Les ingénieurs de Renault, sous la direction de Gilles le Borgne et Philippe Brunet, ont travaillé sur l’amélioration de divers aspects de la motorisation. Parmi eux, l’optimisation de la puissance électrique, la réduction de la consommation de carburant, l’accélération du démarrage du moteur, et la fluidité du passage des rapports. Cette recherche d’optimisation a également conduit à l’adoption de technologies avancées telles que le cycle de Miller et un système de recirculation des gaz brûlés (EGR).

Le choix d’un moteur 3 cylindres de 1.2 litres, baptisé 1.2 TCe, a été crucial. Ce moteur, tout en restant compact, offre effectivement un rendement énergétique supérieur à celui d’une architecture 4 cylindres. Les ingénieurs ont également dû relever le défi de répondre aux futures normes environnementales, notamment la norme Euro 7.

Amélioration de la capacité et de la durabilité

En plus de ces innovations, le moteur E-TECH hybride a également bénéficié d’améliorations au niveau de sa batterie et de son système électrique. La transition vers une architecture électrique de 400 volts et l’augmentation de la capacité de la batterie de 1,2 kWh à 2 kWh ont permis d’augmenter la puissance du moteur électrique principal de 35 à 50 kW.

Une boîte de vitesses à crabots et des innovations électroniques

Une attention particulière a également été portée à la boîte de vitesses à crabots, avec des modifications visant à renforcer sa capacité à supporter l’augmentation de puissance et de couple. De plus, Renault a aussi intégré des innovations logicielles et électroniques, améliorant encore l’efficacité et réduisant les émissions de CO2.

L’arrivée de la nouvelle technologie hybride

Le nouveau moteur E-TECH hybride 200 ch de Renault, prêt à être lancé sur les modèles Austral en 2022 et Espace en 2023, représente une avancée majeure dans le domaine des véhicules hybrides. Cette évolution témoigne de l’engagement continu de Renault en faveur de l’innovation et de la durabilité. Ainsi, Renault répond aux attentes croissantes des consommateurs en matière d’efficacité énergétique et de performance environnementale.