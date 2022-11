GP F1 du Brésil gratuit : Comment regarder la course en streaming

Vingt et unième manche et avant-dernier rendez-vous du championnat du monde 2022 de Formule 1, le départ du Grand Prix du Brésil sera donné ce dimanche 13 novembre à 19 h à Sao Paulo sur le célèbre tracé d’Interlagos. Vous souhaitez vivre cette course en direct ? Découvrez toutes nos astuces pour regarder le GP F1 Brésil gratuit.

Le championnat du monde de F1 n’a jamais été aussi populaire. D’ailleurs, avec un certain néerlandais qui ne cesse d’exploser de nouveau record, ce sport automobile a de quoi créer la frénésie des foules.

Comment regarder le GP F1 Brésil gratuit ?🟢 télévision publique belge RTBF diffuse gratuitement l’intégralité des courses de F1. Ladiffuse gratuitement l’intégralité des courses de F1. Voici comment y accéder gratuitement : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les courses sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Ce qu’il faut savoir sur le GP F1 du Brésil

C’est le pilote Red Bull Max Verstappen qui s’élance depuis la pole position ce dimanche au Brésil devant Sergio Perez et Charles Leclerc. Derrière, George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Fernando Alonso et Valtteri Bottas complètent le top dix sur cette grille de départ au Brésil. Une course qui s’annonce d’ores et déjà passionnante.

Des essais officiels à la course sprint en passant par les qualifications, découvrez comment regarder le GP F1 Brésil gratuit et vivre à 100 à l’heure tous les moments forts de cette compétition internationale.

En France, c’est la chaîne privée Canal+ qui détient les droits de diffusion exclusifs du championnat 2022 de la Formule 1. Pour pouvoir regarder le GP F1 Brésil, il faudra ainsi débourser pas moins de 20€ pour un abonnement mensuel. Un forfait qui vous permet également d’accéder à l’intégralité des séances d’essais libres, qualifications ainsi que la course sprint en direct et en HD.

Regarder le Grand Prix du Brésil sur RTBF depuis la France

Comme pour tous les grands prix, la chaîne belge RTBF (https://www.rtbf.be/f1) reste la meilleure option pour regarder le GP F1 Brésil gratuit. Comme on peut le voir sur son programme TV, cette chaîne diffusera non seulement les essais et qualifications du vendredi et samedi. Mais aussi la course tant attendue du dimanche en streaming HD et en français.

En revanche, si vous n’êtes pas situé en Belgique, vous n’aurez pas la possibilité de regarder en streaming le Grand Prix sur la RTBF. Pour pouvoir débloquer cette chaîne, il faudra vous déplacer virtuellement en Belgique. Dans cette optique, seul un VPN gratuit ou payant vous permettra d’avoir une adresse IP belge.

Les autres chaînes étrangères gratuites où regarder GP F1 Brésil gratuit

Mis à part RTBF, le Grand Prix du Brésil de Formule sera également diffusé en direct et gratuitement sur d’autres plateformes, à savoir :

RTS (chaîne belge) : rts.ch/f1

(chaîne belge) : rts.ch/f1 ORF (chaîne autrichienne) : https://orf.at

(chaîne autrichienne) : https://orf.at ServusTV (chaîne autrichienne) : https://www.servustv.com/

Comme il s’agit de chaînes étrangères, l’accès à ces dernières nécessitent une adresse IP locale. Là encore, il vous suffit d’utiliser une solution VPN pour contourner le blocage et regarder le GP F1 Brésil gratuit.

Une fois que vous avez choisi votre service et souscrit à une offre, la démarche est très simple :

Étape 1 :

Premièrement, installer le VPN sur l’appareil : ordinateur, smartphone, tablette ou TV connectée.

Étape 2 :

Aller dans les paramètres du service puis sélectionner le serveur optimisé pour RTS, ORF ou encore ServusTV. (Pour RTBF, il faudra choisir le serveur de la Belgique)

Étape 3 :

Une fois que vous êtes géolocalisé dans le pays souhaité, vous pouvez aller sur la page du direct pour regarder le grand prix sans blocage.

NordVPN pour regarder GP F1 Brésil gratuit et en temps réel

Avec ses 30 jours d’essai gratuit, NordVPN se présente comme le VPN le plus adapté pour profiter de tous les directs de Formule 1, y compris le Grand Prix du Brésil en direct. Ce VPN vous permet d’accéder à l’intégralité du championnat depuis votre PC, Mac, smartphone ou tablette.

À noter qu’en plus de vous permettre de regarder le GP F1 Brésil gratuit, NordVPN vous permet également de débloquer d’autres compétitions sportives grâce aux chaînes étrangères comme le Tennis, le Rallye WRC, la Ligue 1, la Ligue des champions et très prochainement la coupe du monde 2022.

Le grand prix du Brésil en quelques mots



Considéré comme l’un des circuits les plus difficiles de la F1, l’Autódromo José Carlos Pace, à Sao Paulo, accueillera l’avant-derrière manche de la saison 2022.

Les amateurs de sports automobile assisteront dès le 11 novembre à 21h à 16 h 10 sur Canal+, RTBF, RTS, ORF et ServusTV à la 21ème course de la saison. Comme pour les rencontres précédentes, ils pourront retrouver le champion en titre Max Verstappen aux couleurs de Red Bull ainsi que la révélation de cette année Charles Leclerc.

Voici un récapitulatif des horaires du Grand Prix du Brésil :

Vendredi 11 novembre

Essais libres 1 à 16 h 10

Qualifications 1 à 19 h 40

Qualifications 2 à 19 h 55

Samedi 12 novembre :

Essais libres 2 à 16h10

Le Sprint 1 à 20 h 10

Le Sprint 2 à 20 h 25

Dimanche 13 novembre :

Le Grand Prix du Brésil à 19 h 00.