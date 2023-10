Coupe du monde rugby 2023 : comment regarder la finale Nouvelle-Zélande/Afrique du Sud ?

La finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023 s’annonce épique, opposant deux géants du rugby mondial : la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Le Stade de France sera le théâtre de cette confrontation tant attendue, le samedi 28 octobre à 21h. Découvrez comment regarder la finale rugby 2023.

Après une victoire écrasante de 44-6 contre l’Argentine, les All Blacks se sont qualifiés pour la finale du Mondial 2023, où ils affronteront les Springboks, champions du monde en titre. Cette finale 100 % hémisphère sud mettra en scène deux géants du rugby, tous deux assoiffés de décrocher un quatrième titre mondial. Les All Blacks ont précédemment triomphé en 1987, 2011 et 2015, tandis que les Springboks ont été couronnés en 1995, 2007 et 2019. Leur dernière confrontation en finale remonte à 1995 en Afrique du Sud, lorsque les Sud-Africains l’avaient emporté à domicile par un score de 15-12.

Vous souhaitez suivre cette rencontre mémorable ? Suivez le guide pour regarder la finale rugby 2023.

Comment regarder Nouvelle-Zélande / Afrique du Sud gratuitement ? Où que vous soyez, ne manquez pas la finale tant attendue de la Coupe du Monde de Rugby 2023 entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Cette rencontre épique sera diffusée en streaming gratuit sur les chaînes et plateformes en ligne de TF1 et M6. Vous pourrez suivre l’action sur tous vos appareils connectés grâce à Molotov. Si vous êtes à l’étranger, l’utilisation d’un VPN vous offrira la possibilité d’accéder à la finale via les chaînes françaises sans aucune restriction. Une opportunité à ne pas manquer pour les passionnés de rugby. Voici comment faire : Installez à un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Connectez-vous à un serveur en France

Profitez de l’action en direct ou en replay pour vous replonger dans chaque mouvement Essayer NordVPN gratuitement

Nouvelle-Zélande / Afrique du Sud : le duel intense pour la couronne mondiale

Le choc tant attendu entre les Springboks et la Nouvelle-Zélande est désormais imminent, programmé pour le samedi 28 octobre. Ces deux mastodontes du rugby se battront pour décrocher leur quatrième titre du trophée Webb Ellis.

Les Springboks ont obtenu leur place en finale après un suspense haletant face à l’Angleterre (16-15). En revanche, les All Blacks ont dominé sans conteste l’Argentine (44-6) la veille. Malgré le fait que ces deux équipes se soient déjà affrontées cinq fois en Coupe du Monde, le bilan penche légèrement en faveur des All Blacks.

Cependant, la seule finale disputée entre ces deux équipes lors de la Coupe du Monde, en 1995, s’est soldée par une victoire des Boks. De plus, l’Afrique du Sud a remporté une victoire éclatante de 35-7 contre la Nouvelle-Zélande en août, juste avant le tournoi.

La rencontre au Stade de France marquera la sixième confrontation en Coupe du Monde entre ces deux rivaux, avec un avantage récent pour les All Blacks. Mais lorsqu’il s’agit de matchs pour le titre, l’histoire penche en faveur de l’Afrique du Sud, comme en 1995.

La question demeure : Qui, entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, s’emparera du titre au Stade de France ? L’attente est à son comble.

Vivez l’intensité en direct, sur tous vos écrans, grâce à Molotov !

L’excitation est à son comble en prévision de la finale tant attendue de la Coupe du Monde de Rugby 2023, opposant la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud. C’est un moment exceptionnel pour les amateurs de rugby, car cette confrontation épique marquera le point culminant de la compétition. D’ailleurs, la rencontre sera diffusée gratuitement sur les chaînes TF1 et M6.

Pour ceux en quête d’une expérience de visionnage plus flexible, Molotov est fait pour vous. Cette plateforme permet aux spectateurs de suivre la finale sur tous leurs appareils connectés, peu importe leur emplacement.

Ainsi, ne manquez pas un seul instant de cette rencontre palpitante. C’est l’occasion idéale de vivre pleinement l’émotion du rugby à son apogée, où que vous soyez, sur l’appareil de votre choix. La finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023 est un rendez-vous à ne pas manquer !

Il est essentiel de noter que la diffusion gratuite via Molotov est destinée uniquement aux téléspectateurs en France. Pour ceux situés hors de l’Hexagone, il devient impératif d’avoir recours à un VPN pour le streaming. Cette solution vous permet de contourner les restrictions géographiques et d’accéder au contenu que vous souhaitez, y compris la diffusion du match.

Dans ce contexte, NordVPN se distingue en tant que choix avisé. Ce service VPN offre une solution fiable et sécurisée pour masquer votre emplacement, vous donnant l’accès aux contenus géo-restreints.

En outre, NordVPN assure également une connexion sécurisée et une vitesse optimale. De plus, cet outil garantit une expérience de streaming fluide, peu importe votre emplacement.

Avec NordVPN, vous êtes prêt à vivre l’excitation du rugby comme si vous étiez au cœur de l’action, que vous soyez en France ou à l’étranger. Profitez d’un streaming ininterrompu et de contenus géo-restreints accessibles, et ne manquez rien de la finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Nouvelle-Zélande / Afrique du Sud : FAQ sur la compétition

Quand aura lieu la finale entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud ?

La finale entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud se déroulera le 28 octobre 2023.

À quelle heure commencera la finale de la Coupe du Monde de rugby 2023 ?

Le coup d’envoi de la finale est prévu à 21 heures.

Où se déroulera la finale ?

Le match se déroulera au Stade de France.