[BON PLAN] – Boostez votre productivité avec la station d’accueil Dell D3100

La station d’accueil Dell USB 3.0, modèle D3100, est votre alliée ultime pour une productivité sans précédent. Et aujourd’hui, on vous propose cette merveille technologique avec une réduction. Ne manquez pas cette occasion unique de maximiser vos capacités informatiques tout en économisant !

Une bonne affaire à ne pas manquer

Pour une durée limitée, bénéficiez d’une réduction de 6% sur le prix habituel de la station d’accueil Dell D3100. Au lieu de 190,73 euros, obtenez-la dès maintenant pour seulement 179,99 euros, TVA incluse. Ne laissez pas passer cette opportunité de maximiser votre productivité tout en économisant sur votre achat.

En outre, Amazon vous offre la possibilité de payer en 4 fois sans frais supplémentaires. Avec des paiements de seulement 45 euros par versement, vous pouvez acquérir cet équipement exceptionnel sans soucis financiers.

De plus, bénéficiez de la tranquillité d’esprit avec une garantie constructeur d’un an. Ce qui assure la qualité et la fiabilité de votre investissement.

Les qualités remarquables de la station d’accueil Dell D3100

Connectivité simplifiée pour une productivité maximale

Avec la station d’accueil Dell D3100, connectez votre ordinateur portable à trois écrans supplémentaires, divers périphériques externes, et à Internet, le tout avec un seul câble. Simplifiez votre espace de travail et boostez votre productivité grâce à cette solution polyvalente et pratique.

Profitez d’une expérience visuelle exceptionnelle avec la prise en charge d’un écran Ultra HD 4K et de deux écrans Full HD.

Transfert de données rapide et efficace

Bénéficiez de vitesses de transfert de données ultrarapides grâce aux ports USB 3.0 de la station d’accueil Dell D3100. Connectez vos périphériques externes tels que les disques durs, les imprimantes et les scanners et profitez d’une connectivité sans faille pour une productivité accrue.

Optimisation de la productivité avec une connectivité polyvalente

Libérez tout le potentiel de votre ordinateur portable en connectant une multitude de périphériques grâce à la Docking Station Dell D3100. Avec ses ports USB, son port Gigabit Ethernet, sa prise jack pour casque et sa sortie audio, cette station offre une connectivité polyvalente pour répondre à tous vos besoins professionnels.

Sécurité avancée pour une tranquillité d’esprit

La Dell D3100 est également dotée de fonctionnalités avancées de gestion de réseau et de sécurité. Ces fonctionnalités sont idéales pour une utilisation en entreprise. Protégez vos données et votre matériel grâce au réveil sur réseau local, au démarrage PXE et à l’emplacement pour verrou de câble de sécurité.

Ne manquez pas cette opportunité de révolutionner votre espace de travail avec la station d’accueil Dell D3100. Profitez dès maintenant de cette offre exceptionnelle et transformez votre productivité !

