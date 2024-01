[BON PLAN] – Respirez un air pur avec COWAY Mighty à -23% le prix

Prenez une bouffée d’air frais et sain avec le purificateur d’air COWAY AP-1512HH Mighty. N’hésitez plus et profitez dès aujourd’hui de cette offre promotionnelle pour rendre votre espace de vie plus frais que jamais.

Les caractéristiques du purificateur d’air COWAY Mighty

Performance exceptionnelle

Le COWAY AP-1512HH Mighty n’est pas simplement un purificateur d’air, c’est un gardien de votre bien-être. Avec sa capacité à nettoyer jusqu’à 109 m², il élimine efficacement jusqu’à 99,999% des particules et des virus aux aérosols. Salué par Wirecutter du New York Times comme le meilleur purificateur d’air aux États-Unis en 2022, le Mighty se distingue par sa performance, sa durabilité et son économie.

Air purifié, vie améliorée

Ce purificateur d’air utilise le filtre HyperCaptive et le GreenHEPA. Le filtre assure une double protection contre les allergènes, les bactéries, les odeurs et bien plus encore. Certifié par le BAF au Royaume-Uni et l’ECARF en Allemagne, le COWAY AP-1512HH Mighty offre une respiration sécurisée pour ceux souffrant d’allergies.

Économie d’énergie intelligente

Avec le mode éco, le COWAY ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur selon la qualité de l’air. Si la qualité reste optimale pendant 30 minutes, il s’arrête pour économiser de l’énergie. Une solution innovante pour une purification efficace tout en optimisant la consommation d’énergie.

Qualité reconnue

Depuis 1994, Coway se spécialise dans les systèmes de purification de l’air. Plus de 5,000 brevets de produits attestent de leur engagement envers des solutions de qualité. Reconnus aux États-Unis, en Suède, et récompensés pour leur design, les produits Coway ont déjà apporté de l’air pur à plus de 15 millions de clients à travers le monde.