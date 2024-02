Mr Bean accusé de faire baisser les ventes de voitures électriques

Est-ce que Mr Bean serait à l’origine du ralentissement des ventes de voitures électriques au Royaume-Uni ? La réponse dans ce qui suit !

L’acteur Rowan Atkinson, célèbre pour son rôle de Mr Bean, serait à l’origine du ralentissement des ventes de voitures électriques au Royaume-Uni. La commission de l’environnement et du changement climatique à la Chambre des Lords l’a annoncé lors de leur dernière réunion.

Mr Bean et les voitures électriques, un amour qui ne se colle pas

Le thinktank Green Alliance a souligné que les commentaires de Rowan Atkinson alias Mr Bean, ont nui à la réputation des véhicules électriques. Il faut croire que l’acteur serait à l’origine de la lenteur des ventes de ces voitures dans tout le Royaume-Uni.

Dans un article intitulé « J’adore les véhicules électriques et j’ai été l’un des premiers à les adopter. Mais je me sens de plus en plus dupé », Atkinson a exprimé des critiques envers les voitures électriques. Il les qualifie de « voiture un peu sans âme » tout en remettant en question l’utilisation de batteries lithium-ion.

L’acteur a également suggéré des alternatives qui ne vont pas du tout plaire aux constructeurs de voitures électriques. Parmi ces alternatives, il faut certainement noter la conservation des voitures plus longtemps et l’utilisation de carburants synthétiques.

Les Anglais pas trop friands des voitures électriques ?

Cependant, il convient de noter que les affirmations d’Atkinson ont été contestées. Simon Evans, rédacteur en chef adjoint et rédacteur politique principal du site d’information sur le climat Carbon Brief, a apporté sa réponse dans le Gaurdian. Simon Evans a tenu à souligner que les voitures électriques offrent déjà des avantages environnementaux significatifs par rapport aux voitures à moteur à combustion.

Outre l’article que Mr Bean a publié concernant sa perception des voitures électriques, d’autres problèmes ont également surgit. Cela a contribué à freiner l’adoption de ce genre de véhicule par les Anglais. Parmi les principaux blocages, l’insuffisance des bornes de recharge est mis en avant. Vienne s’ajouter à cela les prix plus élevés et le manque de soutien de la part du gouvernement. Heureusement pour la France, le gouvernement apporte son soutien pour la transition vers les voitures électriques.

Ces affirmations et les réponses qui ont suivi donnent lieux à des débats sur l’adoption des véhicules électriques. Différents points de vue existent et il est essentiel d’examiner les preuves et les arguments fournis des deux côtés. Cela vous permettra de vous faire une opinion éclairée. Est-ce que vous êtes du même avis que Mr Bean concernant les voitures électriques ? N’hésitez pas à poster vos réponses dans les commentaires !