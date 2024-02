Incroyable ! Ces motos électriques africaines se rechargent en quelques secondes

Découvrez la dernière révolution en matière de mobilité africaine : des motos électriques qui peuvent être rechargées en quelques secondes grâce à une technologie innovante d'échange de batteries. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette incroyable avancée !

Dans le paysage en constante évolution de la mobilité électrique, une innovation africaine se distingue de manière spectaculaire. Imaginez-vous au volant d'une moto électrique, pressé par le temps. Mais plutôt que de devoir attendre des heures pour une recharge complète, vous pouvez trouver une batterie entièrement opérationnelle en quelques secondes seulement. Voilà exactement ce que permettent les motos électriques africaines grâce à leur technologie révolutionnaire d'échange de batteries.

L‘échange de batterie, la solution phare, pour ces motos électriques africaines

Alors que les deux roues à batterie amovible dominent le marché européen, plusieurs entreprises africaines se démarquent en adoptant la technique de l'échange de batterie. Grâce à cette nouvelle approche, les conducteurs de motos électriques peuvent remplacer leur batterie vide par une batterie entièrement chargée en quelques secondes seulement. Elle élimine les longues pauses de recharge et offre une alternative pratique et efficace aux conducteurs soucieux de leur emploi du temps.

Dans ce domaine, Spiro est une entreprise pionnière qui a déjà installé plus de 600 stations de recharge dans plusieurs pays d'Afrique. Grâce à son réseau en pleine expansion, elle permet à des milliers de conducteurs de motos électriques de profiter d'une expérience de recharge rapide et sans tracé. Avec plus de 7 millions d'échanges de batteries réalisés à ce jour, Spiro a clairement établi sa position de leader sur le marché africain de la mobilité électrique.

Mais Spiro n'est pas seul sur le marché. Une autre entreprise, Kofa, opère également avec succès dans le domaine de l'échange de batteries au Ghana. Avec ses stations « swap & go », Kofa offre aux conducteurs une solution pratique pour recharger rapidement leurs motos électriques. En 2024, Kofa prévoit d'installer 80 nouvelles stations dans différentes villes d'Afrique. Elle ouvre la voie à un nombre encore plus important d'échanges de piles chaque mois.

Des motos spécialement conçues pour cette technologie

Mais ces avancées technologiques ne seraient pas possibles sans des motos électriques adaptées à ce système. En partenariat avec la marque chinoise TAILG, Kofa a lancé la Jidi. Cette moto électrique intègre deux batteries amovibles offrant une autonomie allant jusqu'à 100 km. Équivalent à une 125 cc, cette moto électrique est dotée d'un moteur de 3,5 kW et d'un couple de 45 Nm. Sa vitesse de pointe est de 85 km/h.

De même, Spiro propose la moto Commando. Elle est conçue spécifiquement pour son système d'échange de batteries, avec une autonomie impressionnante de 75 km.

Ces motos électriques révolutionnaires ne sont pas seulement un moyen de transport, elles ouvrent également de nouvelles opportunités économiques. Les taxis-motos constituent un pilier économique dans de nombreux pays d'Afrique. Grâce à la recharge instantanée offerte par le système d'échange de batteries, ces véhicules peuvent rester en service plus longtemps. Ils contribuent ainsi au développement économique des communautés locales.

