Cette moto iconique de Peugeot sort enfin dans une version électrique

Lors de l'édition 2024 du Salon du 2 Roues ayant lieu à Lyon, Peugeot a dévoilé une refonte électrique de la légendaire moto 103 SP. Zoom sur le concept-bike Projet SPx.

La mythique Peugeot 103 évoque une multitude de souvenirs nostalgiques, que l'on en ait été propriétaire ou que l'on ait entendu les récits des générations précédentes. Après avoir conquis plus de 3 millions d'adeptes en 35 ans, ce véhicule a pris sa retraite en 2007. Mais Peugeot Motocycles, loin de le laisser sombrer dans l'oubli, lui offre une seconde jeunesse à travers le Projet SPx. Il s'agit d'un concept électrique inspiré de son illustre prédécesseur.

La moto Peugeot 103 prête à renaître en version électrique

La motto Peugeot 103, lancée en 1971, est un symbole qui a marqué des générations. Après plus de 5 décennies, Peugeot Motocycles revisite cette icône en lui donnant une nouvelle vie électrique : le Projet SPx. Ce projet incarne des valeurs résolument contemporaines tout en rendant hommage au design indémodable du 103 SP.

Ses lignes sont épurées et robustes. Quant au cadre, il rappelle presque les fatbikes électriques. On remarque notamment la fourche épaisse, qui cacherait une suspension de type Springer, et le cadre anguleux qui se prolonge jusqu'à la selle. Cette dernière fait penser à la selle flottante du modèle d'antan. Il y a même un garde-boue arrière plat.

Équipé de jolies roues de 16 pouces, ce concept bike adopte la même esthétique que les modèles actuels. Il dispose de feux à LED à l'avant et à l'arrière. De plus, les premières images laissent clairement entendre que la moto a été bien équipée.

On aperçoit des freins à disque avec ABS, un bras pivotant à l'arrière, voire un écran tactile couleur de bord, sans doute connecté. La moto concept, qui se veut plutôt discrète qu'utilitaire, intègre un petit compartiment sous la selle.

Qu'en est-il de la performance du SPx ?

Le Project SPx promet une expérience de conduite exaltant bien que la 103 reste un emblème intemporel de liberté selon Peugeot Motocycles.

En termes de performances, ce concept de vélo est doté d'un moteur électrique central et d'une transmission par courroie. Le modèle pourrait être disponible en deux versions, 50 cm3 et 125 cm3. L'équivalent 50 peut atteindre 45 km/h, avec au moins 2 modes de conduite : Eco et Sport.

Une batterie amovible située sur le cadre, entre la selle et le guidon, assure l'alimentation électrique. Bien qu'encombrante, sa forme distinctive contribue au design moderne du vélo. En l'absence de données précises, on peut tabler sur une autonomie de 50 à 60 km, selon le style de conduite.

La version finale de ce Project SPx devrait être présentée dans le courant de l'année 2025, selon Peugeot, alors patience.